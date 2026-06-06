Colombia

Mercados celebran el resultado electoral, pero expertos advierten que la verdadera prueba para la economía comenzará después del 21 de junio

La caída del dólar y la valorización de activos colombianos reflejan optimismo de los mercados tras la primera vuelta, aunque persisten dudas sobre el ajuste fiscal del próximo gobierno

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FOTO DE ARCHIVO: Un empleado muestra billetes de cien mil pesos colombianos y de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado muestra billetes de cien mil pesos colombianos y de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero 2025. REUTERS/Luisa González

Según información obtenida por El Tiempo, los mercados financieros colombianos reaccionaron favorablemente tras los resultados de la primera vuelta presidencial, impulsando una reducción significativa en el precio del dólar, una valorización de la deuda pública y una recuperación de las acciones locales. Sin embargo, detrás del entusiasmo de los inversionistas persisten interrogantes sobre la capacidad del próximo gobierno para corregir los desequilibrios fiscales que enfrenta el país.

Los analistas coinciden en que la reacción positiva de los mercados responde principalmente a la expectativa de un cambio en la orientación económica del país y a la posibilidad de que la próxima administración adopte medidas encaminadas a fortalecer la estabilidad fiscal y la inversión privada. No obstante, advierten que el respaldo observado en los últimos días se basa en expectativas que todavía deberán materializarse una vez concluya el proceso electoral.

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Las cifras muestran con claridad el comportamiento de los inversionistas. Desde la primera vuelta presidencial, el dólar acumuló una caída cercana a los 90 pesos, mientras que el índice MSCI Colcap, principal referencia bursátil del país, registró avances. Paralelamente, los títulos de deuda pública experimentaron una importante valorización y el riesgo país descendió de manera acelerada.

FOTO DE ARCHIVO. Una persona cuenta billetes de dólares estadounidenses con una máquina en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 10 de junio, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita
FOTO DE ARCHIVO. Una persona cuenta billetes de dólares estadounidenses con una máquina en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 10 de junio, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

Según expertos consultados por ese medio de comunicación, los mercados comenzaron a descontar una mayor probabilidad de triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, escenario que muchos inversionistas consideran favorable para impulsar ajustes económicos y recuperar la confianza empresarial.

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Déficit fiscal y deuda pública concentran la atención de los inversionistas

Para los analistas, el aspecto más relevante detrás de la reacción de los mercados no está relacionado directamente con el crecimiento económico o la inflación, sino con la situación fiscal del país. El elevado déficit de las finanzas públicas y el crecimiento de la deuda estatal continúan siendo las principales preocupaciones de los inversionistas nacionales e internacionales.

Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explicó que los mercados interpretaron los resultados electorales como una señal de cambio político, lo que redujo la percepción de riesgo sobre Colombia. A su juicio, esa expectativa fue determinante para explicar la rápida valorización de varios activos financieros.

Una visión similar expresó Juan David Ballén, director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, quien considera que los inversionistas perciben una mayor probabilidad de que el próximo gobierno impulse políticas favorables para la actividad empresarial, la inversión privada y la estabilidad institucional.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

Luis Fernando Mejía, presidente de Lumen Economic Intelligence, señaló que el verdadero examen para la nueva administración será demostrar compromiso con la reducción del déficit fiscal, la estabilización de la deuda pública y la recuperación de la credibilidad de las instituciones encargadas del manejo económico.

Los expertos coinciden en que las expectativas actuales reflejan una apuesta anticipada sobre el rumbo que podría tomar la economía colombiana. Sin embargo, advierten que los mercados exigirán resultados concretos y decisiones claras una vez concluya el proceso electoral.

Ecopetrol y el sector energético aparecen como factores clave

Otro de los elementos que ha impulsado el optimismo de los inversionistas está relacionado con las perspectivas sobre el sector energético. Algunos analistas consideran que propuestas orientadas a fortalecer la producción petrolera podrían tener efectos positivos sobre los ingresos fiscales, las exportaciones y la generación de recursos para el Estado.

En ese contexto, Ecopetrol se ha convertido en uno de los principales termómetros de las expectativas económicas. La petrolera es considerada una fuente fundamental de ingresos públicos a través de impuestos, regalías y dividendos, razón por la cual cualquier modificación en la política energética tiene repercusiones directas sobre las finanzas nacionales.

Informes recientes de firmas especializadas también han identificado oportunidades para aumentar el valor de la compañía mediante mejoras operativas, mayor disciplina en las inversiones y ajustes en aspectos regulatorios relacionados con el sector de hidrocarburos.

No obstante, los expertos advierten que el comportamiento futuro de los mercados dependerá de factores tanto internos como externos. Las altas tasas de interés en Estados Unidos, la incertidumbre geopolítica internacional y las decisiones de la Reserva Federal seguirán influyendo sobre el comportamiento del dólar y los flujos de inversión hacia economías emergentes como la colombiana.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Por esa razón, los analistas sostienen que la reacción favorable observada después de la primera vuelta constituye apenas una primera señal de confianza. Una vez se conozca el resultado definitivo del 21 de junio, los inversionistas comenzarán a evaluar la viabilidad real de las propuestas económicas del nuevo gobierno y la capacidad de convertir las expectativas en resultados concretos.

La sostenibilidad fiscal, la evolución de la deuda pública, la capacidad de construir consensos políticos y la ejecución efectiva de las reformas seguirán siendo los principales factores que determinarán si el optimismo actual se consolida o si termina diluyéndose en los próximos meses.

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