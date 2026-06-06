Madrid recibe al papa con cielos nubosos, pero las temperaturas máximas subirán en toda España: así estará el tiempo este sábado

Vista del Palacio Real en Madrid, este sábado. (EFE)

Las temperaturas máximas subirán este sábado de forma prácticamente generalizada en España, con un ascenso que superará los 6 grados en los interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Al mismo tiempo, las islas Canarias afrontarán rachas de alisio que podrían alcanzar los 80 km/h en cumbres y vertientes de las islas montañosas, con avisos por viento y olas en Gran Canaria y Tenerife, y solo por viento en La Palma, La Gomera y El Hierro. La jornada combina, así, dos caras opuestas: calor en ascenso en el interior peninsular y viento fuerte en el archipiélago atlántico.

La mayor parte del país vivirá cielos despejados o poco nubosos. El frente que cruzará de oeste a este dejará nubes y lluvias débiles en Galicia y el área cantábrica, aunque la comunidad gallega tenderá a despejarse durante la tarde. En el tercio este peninsular, el Estrecho, Alborán y el norte de Canarias se esperan intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Por la tarde, la nubosidad de evolución en montañas del este traerá chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes. Las mínimas, en cambio, subirán en la mayor parte de la península, salvo en el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde no se esperan cambios.

PUBLICIDAD

En Baleares, las temperaturas nocturnas descenderán mientras que las diurnas subirán, con un ascenso notable en Mallorca. En Canarias, las máximas en medianías subirán de forma ligera a moderada. El alisio en el archipiélago canario soplará con intervalos fuertes en el interior de Lanzarote y el sur de Fuerteventura, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas que podrían alcanzar los 80 km/h.

La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

Comunidad a comunidad, el detalle del tiempo

Galicia amanecerá nubosa con lluvias débiles que llegarán desde el noroeste y serán poco probables en Lugo y Ourense, con mejoría vespertina. Asturias y Cantabria presentarán nubes bajas, brumas y alguna precipitación débil, con máximas en descenso. El País Vasco tendrá nubes bajas y precipitaciones débiles vespertinas en zonas de interior del norte, con máximas en ligero descenso en el norte y ligero ascenso en Álava.

PUBLICIDAD

Castilla y León, La Rioja, Extremadura y la Comunidad de Madrid vivirán una jornada poco nubosa con temperaturas en ascenso. En Aragón, el cielo estará poco nuboso con posibilidad de algún chubasco débil y aislado en el Pirineo y el Sistema Ibérico por la tarde.

Cataluña tendrá nubes bajas matinales dispersas y nubosidad de evolución en el Pirineo que puede dejar chubascos vespertinos, sin descartar que sean fuertes en el Prepirineo oriental. Las máximas subirán de forma generalizada y el ascenso será notable en el Ampurdán.

PUBLICIDAD

La Comunidad Valenciana registrará el otro ascenso notable del día, con nubes bajas matinales y posibilidad de chubascos aislados vespertinos en el interior del tercio norte. Murcia amanecerá nubosa con precipitaciones débiles ocasionales y tenderá a despejarse por la tarde.

Andalucía estará poco nubosa, salvo en la vertiente mediterránea, con posibilidad de chubascos y tormentas en las sierras surorientales. Castilla-La Mancha tendrá brumas y nieblas dispersas de madrugada en la Serranía de Cuenca y las sierras de Albacete, con máximas en aumento notable en los extremos, el sureste de Cuenca y el oriental de Albacete.

PUBLICIDAD