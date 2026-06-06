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Los seis trayectos en papamóvil con los que León XIV recorrerá Madrid

Madrid se prepara para una semana de intensa actividad con la visita de León XIV, que participará en actos públicos, misas y reuniones con distintos colectivos

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Este sábado 6 de junio, el papa León XIV aterriza en Madrid en su primera visita oficial a España desde la fumata blanca de mayo de 2025. Durante su estancia en la capital española, además de distintos actos y apariciones, el pontífice realizará seis recorridos en el papamóvil por distintas zonas de la ciudad.

Sábado 6 de junio: Del Palacio Real a la Plaza de Colón

En la jornada del sábado, tras los actos de bienvenida en el Palacio Real, León XIV iniciará su primer trayecto en papamóvil. El recorrido comenzará en el Palacio Real y continuará por la Plaza de España, la calle Princesa, el Corte Inglés de Princesa y los Bulevares, hasta llegar a la Plaza de Colón. Desde ese punto, el papa continuará en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, que será su residencia durante la visita.

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Sábado 6 de junio: Camino hacia la vigilia con los jóvenes

También ese mismo sábado, sobre las 20:30, se prevé un segundo recorrido: partirá desde la calle Vitruvio, en el cruce con la Plaza de San Juan de la Cruz, el papamóvil avanzará por el Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Lima. Allí tendrá lugar la vigilia de oración con jóvenes, presidida por el pontífice.

Domingo 7 de junio: Hacia la Eucaristía en Cibeles

La mañana del domingo, alrededor de las 9:30, León XIV se desplazará desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la misa y la procesión por el Corpus Christi. El trayecto será por la calle Serrano, calle Goya, Plaza de Colón y desde allí, acceso a la zona de celebración en el entorno de Cibeles.

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La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

Domingo 7 de junio: Encuentro en el Movistar Arena

Por la tarde, el papa realizará un nuevo recorrido. Tras salir de la Nunciatura en vehículo cerrado hasta la calle O’Donnell, el papamóvil recorrerá las calles de O’Donnell, Doctor Esquerdo y Goya, hasta llegar al Movistar Arena, donde se reunirá con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Lunes 8 de junio: Recorrido hacia la Catedral de la Almudena

El lunes, aproximadamente a las 18:00, León XIV recorrerá el centro histórico desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. El itinerario previsto incluye la glorieta de Pirámides, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Palacio Real y llegada a la catedral.

Lunes 8 de junio: Gran recorrido hasta el Santiago Bernabéu

Después de la oración en la catedral, el papa volverá a subir al papamóvil para un extenso recorrido por el centro de Madrid, con destino al estadio Santiago Bernabéu, donde está previsto un encuentro con la comunidad diocesana. El trayecto abarcará la calle Bailén, calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, la Plaza de Cánovas del Castillo, la calle Felipe IV, la calle Alfonso XII, la Plaza de la Independencia, la calle Alcalá, la calle Príncipe de Vergara, la calle Concha Espina, la Plaza de los Sagrados Corazones y, finalmente, llegará al estadio.

Este último itinerario será el más largo de todos los que realizará León XIV en la ciudad, y permitirá que miles de personas saluden al pontífice en diferentes enclaves del centro de Madrid.

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