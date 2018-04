"Tenía 36 años y creía que tenía la capacidad de hacer lo que podía a los 28 y no era así, eso me sacudió bastante. En ese momento me propuse cambiar de mentalidad, porque si no aceptaba que no era el mismo de antes tenía que retirarme porque iba a estar sufriendo. La pasé muy mal en 2012 y 2013, pero en 2014 estaba haciendo ese cambio y se dio que hicimos ese campeonato fantástico que hizo olvidar un poco todo lo demás. Y desde ahí es que dije: 'Yo ya di. Ya hice lo que tenía que hacer. No puedo ser tan cerrado de pensar que si no salgo campeón es un fracaso, porque al final todo depende de un resultado o de lo que hiciste en las últimas dos semanas ¿Y todo lo que pasó antes? Estaba en una nube sin saber dónde me encontraba. Es como que desde ese momento me permití disfrutar del partido y si el final no se da, a planear las vacaciones y listo'".