"No esperaba una carrera larga cuando llegué aquí. Llegué lleno de dudas y no estaba seguro de cuál iba a ser mi espacio. Y nunca pensé que jugaría 16 años para el mismo equipo. Cuando suceden cosas así sabes que empiezas a llegar a ese número importante, y no me importa. Lo importante es que termino jugando tantos años para el mismo equipo en el que estoy, que he tenido éxito en una franquicia tan exitosa", concluyó el '20'.