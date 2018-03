"A mí me podés tomar de boludo, pero de boludo no tengo nada. Si yo los sacrifico, los rompo en pedazos hoy y estos salen campeones del mundo, ustedes me van a tomar la sangre a mí. A mí, a Liberman, no sé por qué cae el Pollo Vignolo en la volteada a veces, yo no lo escucho ni lo veo, pero se ve que es medio crítico de algunos jugadores y de esta Selección. Entonces es muy peligroso… Yo no voy a ser el Horacio Pagani del 86. Era otra época pero él se comió el garrón de Argentina campeón porque era la cara visible, siempre con su estilo venal y potente, era la cara visible de un Clarín Deportes que era abiertamente menottista y Bilardo va con los muchachos del 86 jugando para el orto como están jugando estos, salen campeones y Pagani, como la cara de Clarín Deportes, se comió esa galletita durante años. Yo lo vi sufrir mucho y no eran tiempos de redes sociales como ahora, que abrís el celular y tenés 500 tipos que te están diciendo ¡pegue, Fanta!, y dentro de tres meses salen campeones estos pibes y los mismos te dicen: 'De qué te vas a disfrazar ahora, andate del país'. No, yo en esa no entro pero sí voy a marcar lo que creo para que estos pibes sean campeones del mundo".