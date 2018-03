"En la noche siempre hay jugadores, modelos, etcétera, pero no voy a decir con quién me acosté o a quién le pagué porque forma parte de mi intimidad -afirmó, en diálogo con Ángel De Brito-. Pero no facilité menores, ni nada por el estilo. Soy bastante celoso en mis relaciones y no entregaría a una persona que esté conmigo".