En 2015, cuando se abrió el proceso licitatorio en ese país, un cúmulo de empresas compitieron para instalar el sistema tanto en el estadio Centenario como en las canchas de Nacional (Gran Parque Central) y Peñarol (Campeón del Siglo). Según publicó entonces el diario El Observador, DDBA ofertó el reconocimiento facial por US$ 4,5 millones, Vacelco SA por US$ 4,9 millones, TS Group SRL por US$ 5 millones, Cabo Azul SA por US$ 5,7 millones y Genper SA (Prosegur) por US$ 8,1 millones.