"(Scocco) tiene un porcentaje de gol tremendo y es jugador que no necesita tener muchas chances para convertir. Lo ha demostrado desde que está con nosotros. ¿Por qué no es titular? Porque juego con dos delanteros y considero que los otros están mejor. Hay jugadores que no requieren de mucho tiempo en cancha para ser decisivos. Bienvenido sea que "Nacho" esté así y dé pelea, me la va a poner difícil y eso está buenísimo", explicó el DT.