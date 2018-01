Nos preguntó de dónde éramos. Mostraba su humildad, cordialidad y buena onda. Le respondimos que de Misiones, intercambiamos unas palabras, le pedimos una foto y por dentro me preguntaba si eso que estaba pasando efectivamente estaba pasando. Yo estaba nervioso ante la chance de que la selfie saliera mal y pensé que él no tendría tiempo de esperar si le pedía otra pero él me dijo: "Tranquilo. Saquémosnos una buena foto". Allí fue cuando me sugirió que un tercero tomara la imagen y eso fue lo que ocurrió.