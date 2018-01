"Simeone ha convencido a jugadores como Koke de hacer algo que a mí me resulta dificilísimo, porque llevan años jugando a no tener el balón y no bajan el ritmo. Gabi, Godín, Koke… Ellos disfrutan. Yo lo vi desde nuestro banquillo: el Cholo en la banda es feliz si su equipo no tiene la pelota. Guardiola nos enfocaba a hacer su fútbol: series de 10 metros, chispita, salto y salida. Circuitos más específicos para jugar a 30 metros. Simeone juega a lo largo".