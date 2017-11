"La verdad que no la pasé bien la semana pasada. Cuando estaba haciendo la mudanza para salir del barrio dónde me robaron, encontré que estaba la cajita pero no estaba la medalla adentro. Estoy muy triste por la situación y por cómo pasaron las cosas", expresó el integrante de la Gerenación Dorada en diálogo con TyC Sports.