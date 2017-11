Benjamín (17 años) juega como titular en la reserva (sub 23) del Manchester City y se cruza seguido con Sergio Agüero y Nicolás Otamendi en el club. Quizás por eso no se sorprenda tanto como algún otro sparring debutante, aunque sí quedó maravillado con el estadio Luzhniki: "Conzco el del City, el del United, que son bárbaros… Pero este me sorprendió aún más, es una locura". Los drones, el techo, la organización, la seguridad y la atención de los palcos, es todo un lujo para él.