El vencedor del Balón de Oro surge de la votación de 193 periodistas de diferentes países. El premio estuvo bajo la órbita de FIFA hasta 2015, cuando el ente que rige el fútbol mundial decidió desvincularse de France Football y organizar su propia gala con The Best. Ese desdoblamiento, y el hecho de que la ceremonia de FIFA se realiza antes en el año calendario que el anuncio del galardón francés, generaron que el interés del Balón de Oro decayera. De ahí es que gana fuerza la especulación de que la elección de Messi lo haría diferenciarse de The Best. La misteriosa tapa reforzó la teoría.