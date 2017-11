Además, salió en defensa del delantero de 24 años y comparó su situación con la de otros jugadores como Lucas Biglia, Marcos Acuña o Gabriel Mercado. "Mauro podría haber hecho lo mismo que hizo en la gira anterior pero el club quiso retenerlo. No tuve la posibilidad de decirle que venga igual. Se establecen pautas sobre un jugador que no fue titular en los últimos partidos de Argentina y no se pregunta por aquellos que si lo fueron y hoy no están. Creo yo que deberían ser evaluados de la misma forma", concluyó.