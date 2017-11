"Apenas me sumé a la Selección, fui y lo encaré. Leo se empezó a reír porque obviamente se imaginaba de qué quería hablar. En 5 segundos estaba todo aclarado, me dijo: 'Quedate tranquilo, no pasa nada'", describió la conversación que hizo esfumar cualquier diferencia. Dybala hizo hincapié en que lo que más resonó fue un retazo de un extenso contacto con la prensa. "Es más fácil buscarle el pelo al huevo y malinterpretar las cosas y llevarlo para donde vende más. De 18 preguntas que me hicieron, en 17 fueron cosas lindas, porque a Leo lo admiro. Pero cuando uno dice algo diferente para sumar o mejorar… No quise decir nada del otro mundo. Se malinterpretó, me dolió. Pero la gente que tenía que defender me defendió", enfatizó. Habiendo dado vuelta esa página, el atacante se enfoca en la construcción de la sociedad soñada: "La idea es trabajar y formar con Leo una linda dupla, que él se sienta bien conmigo y yo con él".