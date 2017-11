"Se ensañaron con Higuaín por las situaciones que tuvo en los partidos importantes. La gente, parte del periodismo; fue así con toda esta camada que viene de jugar tres finales. Me encantaría que el "Pipa" vuelva a tener otra oportunidad. Se lo merece por lo que hace en Juventus, sigue rindiendo en máximo nivel. Hoy no le toca estar, como le tocó al Kun (Agüero) en su momento. Tenemos un montón de delanteros importantes". Sin ir al choque, poniendo en contexto, Lionel Messi dio un paso más en el caso Gonzalo Higuaín, ausente en las últimas tres convocatorias de Jorge Sampaoli. En las notas que había dado ayer, el astro del Barcelona había defendido al ex delantero de River. Hoy, en charla con Fox Sports, ya expresó su deseo de volver a verlo con la celeste y blanca.