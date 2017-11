"No se nos dio a pesar de que creamos las situaciones. Hicimos un desgaste muy grande. Me voy muy dolido, tuve la chance y no pude convertir", declaró Lautaro Martínez, la principal esperanza de Racing. Cuando termina de hablar con la transmisión, mientras se retira, los hinchas lo premian con aplausos. Y la emoción también lo vence, se toma la cara al tiempo que completa el trote hacia el vestuario. Minutos, segundos. La vertiginosa secuencia de la eliminación de Racing.