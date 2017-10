En contraposición con lo que comentó Gabriel Batistuta hace unos meses, el ingreso de Ruggeri al vestuario fue bien recibido por los integrantes de la selección argentina: "Me puso muy contento, porque entré al vestuario y me abracé con todos los pibes. Con un respeto. Me levantaban, me gritaban. Me emocionaron. La verdad que eso es muy lindo. Agradecido, porque sé que en el vestuario no es fácil entrar y que te reciban, o meterse".