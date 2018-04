-¿Tuvo muchas señales?

-Muchísimas. Siempre le digo a mi familia que le agradezco que durante ese primer año no me haya internado en un psiquiátrico. Me pasaban cosas fortísimas como que las canciones que cantábamos se me hicieran presentes en taxis y colectivos o que se me apareciera una mujer musulmana con su vestimenta típica en donde me encontrara, aunque es algo inusual en nuestro país. Otra cosa muy importante para mí son los sueños y a través de ellos mis hijos me fueron contando muchas cosas de su vida que después pude comprobar. Con los años, estudiando a Joseph Campbell y a Jung me di cuenta de que había un fundamento científico, filosófico y psicológico para esto y que no estaba loca del todo. He llegado a ser una gran lectora de símbolos.

Una de las cosas más importantes que aprendí y trato de trasmitir a los padres que sufren estas situaciones es que nunca nos vamos de quienes amamos. Jamás. El alma se vale de todo lo que deja un sello para manifestarse. Me refiero, por ejemplo, a la forma de caminar, a los gustos, los olores, entre muchas otras cosas con las que el alma del otro se va vinculando. Cuando huelo un aroma que me remite a mi casa materna es una pista, algo de mi madre que se hace presente en ese momento. Uno puede dejarlo ir o seguir el vuelo de ese vínculo que en algún momento tendrá sentido.