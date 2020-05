La verdad es que en un mundo apurado, siempre con urgentes prioridades y desafíos importantes, esos que hoy parecen niñerías, fue sorprendido por la pandemia, no por imprevista, sino muy por el contrario, por la soberbia, la ambición, y la autosuficiencia que hizo oídos sordos a las cientos de advertencias que políticos, científicos e influencers de fama mundial dieron a esta “posibilidad inminente”. Ahora todos desempolvamos de internet, de conferencias, de youtube y de papers públicos, todos desoídos, ignorados y la mayor de las veces desechados por otras urgencias que hoy ya no existen. Resultan sorprendentes las perfectas predicciones que Bill Gates dio al respecto en una imperdible charla TED en 2015, que ya fue reproducida a 43 idiomas y vista por millones de personas, donde alertaba sobre una epidemia respiratoria para la que no estábamos preparados. En 2005, George Bush había pedido al respecto que se elaborara un plan con una estrategia nacional. Al presentarlo ante el Instituto Nacional de Salud, auguró: “Si debiera enfrentarse esta situación y progresara, podría convertirse en un verdadero infierno”. Obama heredó el plan y lo mantuvo y lo desarrolló, pero luego Trump lo desmanteló. Igual todo esto es pasado, y hoy el planeta se ha detenido ante la emergencia, esa que no debiera habernos sorprendido, no solo por los anticipos enunciados y otros cientos de papers de científicos, sino porque subyace además una responsabilidad humana primaria en la ruptura de barreras existentes con la naturaleza que, sea por desidia, por ambición desmedida o mala fe, han sido rotas en el inestable equilibrio de nuestro mundo.