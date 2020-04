Virginia describe que, probablemente, los países del hemisferio occidental reaccionaron con “soberbia” cuando, hacia fines de 2019, llegaban las noticias desde China y creían que esto no les iba a tocar. “En términos de respuesta a emergencias, un experto en salud español me comentaba que esto del COVID-19 es como ‘una crisis de múltiples víctimas’. Además, me decía que, en vez de durar horas, esta crisis lleva varias semanas y que eso los conduce a repensar, día a día, la adaptabilidad de los sistemas sanitarios”, comenta, al tiempo que subraya que la situación aún está en curso y que sería aventurado hacer valoraciones con relación a qué país puede estar sobrellevando de la mejor manera la llegada del virus.