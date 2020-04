Tal como alerta la historiadora Ema Cibotti, en toda epidemia o pandemia “se han buscado chivos expiatorios, de quién era la culpa, y luego de ello, llegaba la guerra; ojalá, esta vez, no. La salida de las pandemias no es pacífica, nunca lo fue. Saldremos de ella, pero no de la globalización, porque no volveremos a la prehistoria. La pregunta es si iremos a una globalización alambrada con xenofobia, aislacionista y bélica, o será una globalización colaborativa y solidaria”. En concreto, de un día para otro, nos quedamos sin ningún tipo de certidumbre. El cataclismo modificó costumbres y prioridades, nuestros planes y nuestras fortalezas. Nos llenó de dudas, de miedo y de vulnerabilidades. La pregunta es cómo saldremos de esta encrucijada: ¿aprovecharemos como sociedad para realizar un gran cambio ético y moral? ¿O serán el miedo y la supuesta seguridad los que nos harán cerrarnos y considerar al otro, al diferente o al foráneo como un enemigo letal? ¿Nos hará más egoístas y aceptaremos perder nuestra libertad en nombre de la supervivencia?