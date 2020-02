–El tema más importante es el de Cachemira, pero también está en discusión la utilización del glaciar Siachen, ya que su partición ha sido motivo de escaramuzas. Allí hay destacamentos militares de ambos lados, con temperaturas de 20 grados bajo cero. Otra cuestión es la nuclear: los dos países han desarrollado misiles de corto, medio y largo alcance. También hubo temas pesqueros y una disputa en torno a la bahía See Creek, en que no se ha decidido aún la partición de las aguas donde se dice que habría yacimientos petrolíferos. Las FF. AA. de ambos países son muy poderosas y la existencia de una hipótesis de conflicto les es útil. Por otra parte, en la India, uno de los temas básicos en las campañas electorales es la relación con Pakistán. Cualquier líder o candidato al gobierno que no quiera arriesgar su elección no va a mostrarse muy blando con Pakistán.