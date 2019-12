Si la mayoría de las personas de una comunidad están inmunizadas, se puede afirmar que están protegidas. Por este mismo motivo se puede sostener que, en el caso de que una enfermedad aparezca en esa comunidad, la misma no podría diseminarse porque no encontraría a personas sin defensas. Este efecto de protección indirecta se lo denomina “efecto rebaño” o “vacunación colectiva”; por eso, Stecher explica que la vacuna es una intervención social: “Probablemente, si yo no quiero tomar un medicamento, me enferme y me muera, pero ese va a ser mi problema. En cambio, si yo no me quiero vacunar, contribuyo a que el virus siga circulando y afectando al resto de la población. Es importante entender que las vacunas no son solo para la protección personal sino para beneficio de la comunidad”