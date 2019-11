Sin embargo, los discursos vehementes no nacieron con Internet, y Aruguete refuerza este concepto con vehemencia. “No estoy segura de que la visceralidad de Trump y otros líderes sea novedosa. La virtualidad a la que asistimos es novedosa, pero sus contenidos no lo son”, sostiene Aruguete y refuerza la idea expresando que, durante la última “ola rosa” de gobiernos progresistas en América Latina, los discursos de los líderes también eran contundentes, duros y directos, y no contaban con la potencia de Twitter ni Facebook.