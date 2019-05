"Él me contó que después de contarle a sus compañeros de escuela de qué se trataba el trastorno jugaban a ponerlo más nervioso, después se fueron haciendo más amigos y la cosa mejoró". En este punto de la charla un nudo en la garganta seguido de una frase dicha entre lágrimas dejó en claro que Dayub es mucho más que un actor que encarna un personaje: es un hombre sensible que se puso al hombro una causa que lo acompañará por siempre, más allá del fin de la obra, previsto para junio. "Evitar que otros niños pasen por eso que pasó Toby es lo que me mueve y me emociona. Se tiene que poner de moda no hacer bullying, yo no puedo creer que reírse de otro sea gracioso".