Secuestraron y asesinaron a un expolicía en Ecuador: su cuerpo fue desmembrado

IMAGEN REFERENCIAL. El expolicía fue reportado como secuestrado. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

El expolicía Wilmer Bejarano Bravo fue secuestrado el martes 14 de abril de 2026 en la provincia de Esmeraldas y su cuerpo fue hallado sin vida, un día después, en una zona de matorrales del sector conocido como Las Antenas, en Esmeraldas, una provincia fronteriza y costera al norte del país. Según la información recabada por las autoridades, el cadáver presentaba signos de desmembramiento y fue recuperado tras una intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo el miércoles 15 de abril, luego de que el sistema ECU-911 emitiera una alerta a las 12:35, de acuerdo con información de Ecuavisa. Agentes policiales acudieron a una vía de ascenso hacia el sector de antenas de telecomunicaciones, donde observaron indicios de tierra removida en medio de la vegetación. Tras verificar la escena, equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) iniciaron las labores de excavación.

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron los restos del exagente policial, que se encontraban enterrados y divididos en varias partes. De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo fue desmembrado en siete fragmentos, lo que confirmó la gravedad del hecho. Los restos fueron posteriormente trasladados al centro forense de la ciudad para las diligencias correspondientes.

Imagen satelital de cultivos ilícitos en Esmeraldas. (Copernicus (2024). Referencia de límites de MREMH (2024)/ Informe geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte del Ecuador)

El caso se originó tras la denuncia de secuestro presentada el martes 14 de abril, fecha en la que Bejarano Bravo fue visto por última vez. Testimonios recogidos por las autoridades indican que ese mismo día, moradores del sector observaron a varias personas ingresar a una zona de maleza portando fundas. Según estos relatos, los individuos se retiraron del lugar tiempo después, lo que levantó sospechas entre los habitantes de la zona.

Las personas que proporcionaron esta información evitaron identificarse por temor a represalias, en un contexto de creciente violencia en la provincia. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, determinar los móviles y ubicar a los responsables.

El hecho se registra en Esmeraldas, una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador en los últimos años. Ubicada en la frontera con Colombia y con salida al océano Pacífico, esta zona es considerada estratégica para el tráfico de drogas, armas y otras economías ilícitas. La presencia de organizaciones criminales ha generado un aumento sostenido de delitos como homicidios, secuestros y extorsiones.

En este contexto, Esmeraldas ha experimentado un incremento significativo en los índices de muertes violentas. Según datos oficiales del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, Ecuador cerró 2023 como uno de los países más violentos de América Latina, con una tasa superior a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que provincias como Esmeraldas han registrado cifras aún más elevadas en determinados periodos.

Los Tiguerones es el nombre de una temida banda criminal cuyo bastión es Esmeraldas. (El País)

Las autoridades han identificado la disputa territorial entre grupos delictivos como uno de los principales factores detrás de estos niveles de violencia. Estas organizaciones buscan controlar rutas del narcotráfico y puntos clave para el envío de droga hacia mercados internacionales. En zonas como Esmeraldas, la dinámica criminal incluye además prácticas como secuestros y asesinatos con altos niveles de violencia.

En respuesta a esta situación, el Gobierno ecuatoriano ha desplegado operativos militares y policiales en distintas provincias, incluida Esmeraldas, como parte de la declaratoria de conflicto armado interno vigente desde inicios de 2024. Sin embargo, los episodios de violencia continúan registrándose de forma recurrente.

El asesinato de Wilmer Bejarano Bravo se suma a una serie de hechos violentos reportados en la provincia en lo que va de 2026. Las investigaciones en este caso continúan en curso, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.