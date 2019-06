Aranda relata: "A mí me salvó un pedido del subalférez Guillermo Nasif, quien me sugirió que, al ser zurdo, era mejor que yo me colocara junto a la puerta izquierda para facilitarme así las maniobras de disparo. El helicóptero cayó sobre su parte derecha, se prendió fuego y Guillermo murió. Yo veía todo negro y tenía la mochila trabada, con todas las municiones dentro. Pude ver, en un determinado momento, una especie de mosaico de cielo y empecé a trepar. Logré sacar un brazo y una parte del cuerpo, y el sargento ayudante Ramón Acosta me ayudó a salir del helicóptero". Desde allí volvieron, caminando a Puerto Argentino. A Aranda se le prendió fuego el uniforme, pero no tuvo heridas en la piel. Solo sufrió el desgarro de los músculos del estómago, ya que un compañero suyo se había abrazado a sus piernas al momento de salir del helicóptero. El escuadrón sufrió, en esa primera operación bélica, seis bajas: las del primer alférez Ricardo Julio Sánchez, el ya mencionado subalférez Guillermo Nasif, los cabos primeros Marciano Verón y Víctor Samuel Guerrero, el cabo Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo.