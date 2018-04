-Hay muchos medicamentos destinados a adelgazar. ¿Son efectivos en la lucha contra la obesidad?

-Hasta ahora no se ha desarrollado el medicamento ideal para tratar la obesidad. Hubo algunos que fueron en cierta medida efectivos porque actuaban sobre los circuitos cerebrales, pero se los sacó del mercado porque generaban riesgo cardiovascular en gente de edad. Existen algunos fármacos, no aprobados en la Argentina, que actúan sobre el circuito de saciedad y recompensa, pero se deben valorar con rigurosidad debido a los posibles efectos secundarios. Donde ha habido avances importantes es en el tratamiento de la diabetes tipo 2 con obesidad, ya que existen fármacos, que si se utilizan en nuestro país y que tienen resultados probados en el descenso de peso y también en beneficios cardiovasculares. Estos son liraglutida, que ejerce efecto sobre el control de la saciedad, entre otras cosas, y empagliflozina, que actúa sobre la eliminación renal de glucosa y sodio. Otra cuestión clave es la relacionada con el estado anímico: un paciente deprimido no va a bajar de peso, no va al médico, no se cuida, etc. Hay una relación obesidad-depresión: es un circulo vicioso que se retroalimenta permanentemente y que también merece un abordaje diagnóstico y terapéutico.