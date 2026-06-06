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Adulto mayor murió tras varios días hospitalizado por brutal golpiza en Medellín; autoridades buscan al responsable

Un hombre de 63 años murió en Medellín tras permanecer varios días hospitalizado por una agresión con objeto contundente. Las autoridades avanzan en la investigación del caso

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Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa

Las autoridades de Medellín adelantan una investigación para esclarecer la muerte de Hernando Ocampo Ospina, un adulto mayor de 63 años que falleció después de permanecer varios días hospitalizado a causa de una agresión ocurrida en el corregimiento de San Antonio de Prado.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien fue atacada con un objeto contundente y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio y desde entonces organismos judiciales trabajan para identificar y capturar al responsable.

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La agresión se registró en circunstancias que aún son materia de investigación. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, el hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó heridas de consideración. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado a una institución médica para recibir atención especializada.

Durante varios días permaneció bajo observación médica mientras los profesionales intentaban estabilizar su condición. Sin embargo, las complicaciones derivadas de las lesiones terminaron provocando su fallecimiento, hecho que transformó el caso inicialmente investigado como lesiones personales en un homicidio.

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Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Autoridades intentan establecer qué ocurrió

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, confirmó que los hechos son analizados por los organismos competentes para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones buscan reconstruir los momentos previos al ataque, identificar posibles testigos y recopilar elementos probatorios que permitan esclarecer el caso. Las autoridades también revisan información obtenida en la zona donde ocurrieron los hechos para determinar quién sería el responsable.

“Hubo unas lesiones personales, hubo una agresión física contra esta persona y mediante un objeto contundente le pegaron en su cabeza. Esta persona inicialmente quedó herida y por eso fue trasladada”, explicó Villa al referirse al caso.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Las autoridades no han revelado hasta el momento detalles sobre posibles móviles o hipótesis relacionadas con la agresión. Tampoco se ha informado sobre capturas o personas vinculadas formalmente a la investigación.

Mientras avanzan las labores judiciales, familiares y allegados esperan que se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes por la muerte del adulto mayor.

Medellín mantiene reducción en homicidios durante 2026

La muerte de Hernando Ocampo Ospina se convirtió en el homicidio número 111 registrado en Medellín durante lo corrido de 2026. Aunque el caso incrementa las cifras de violencia en la ciudad, las autoridades sostienen que los indicadores generales continúan mostrando una reducción frente al año anterior.

Según los registros oficiales, para la misma fecha de 2025 se habían reportado 148 homicidios, lo que representa una disminución cercana al 25 % en las muertes violentas registradas en la capital antioqueña.

El hombre fue encontrado muerto en el hotel Villa del Mar de la ciudad de Bucaramanga - crédito @CTI/Sitio web
El hombre fue encontrado muerto en el hotel Villa del Mar de la ciudad de Bucaramanga - crédito @CTI/Sitio web

Las autoridades atribuyen esta reducción a diferentes estrategias de seguridad implementadas conjuntamente entre la administración distrital y la fuerza pública. Sin embargo, reconocen que continúan existiendo desafíos relacionados con hechos de convivencia, conflictos personales y otras situaciones que terminan derivando en agresiones graves.

De acuerdo con los reportes oficiales, más de 35 homicidios registrados este año en Medellín estarían asociados a conflictos de convivencia, una problemática que sigue generando preocupación entre las autoridades locales debido a su impacto sobre la seguridad ciudadana.

El caso de Ocampo Ospina ahora hace parte de las investigaciones prioritarias de los organismos judiciales, que intentan establecer quién perpetró la agresión y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque que terminó costándole la vida al hombre de 63 años.

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