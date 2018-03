-Volviendo a la escuela, ¿con qué fondos sostienen el jardín de infantes?

-En un comienzo pensamos que podríamos mantenerlo con los emprendimientos, pero pronto nos dimos cuenta de que eran trabajos de subsistencia. Entonces surgió la idea del padrinazgo que permite costear los gastos de cada niño. Nuestro objetivo es que los chicos puedan conocer otras realidades porque es muy difícil pedirle al pobre que salga de la pobreza, si no conoce otra cosa. Ese era uno de los roles de la escuela pública que, en la actualidad, se convirtió en un gueto al que asiste el chico que no tiene otra opción. También asumimos el desafío pedagógico de construir valores, porque no queremos trasmitir la cultura de la marginalidad, creemos que el niño debe saber qué está bien y qué no, al menos desde el punto de vista de la institución. Una buena noticia es que desde abril vamos a tener jornada extendida, por lo cual a contra turno los chicos van a estudiar inglés, arte, danza.