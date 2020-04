-Somos 31 hombres y mujeres. Contamos con un oficial superior de la Armada –capitán de navío–, un comodoro de la Fuerza Aérea y nuestra oficial médica, de la especialidad de infectología, además de oficiales de Estado Mayor que me asisten en la decisión de emplear los medios operacionalmente. En el despliegue total, tenemos 150 hombres por día que duermen en el terreno. Es un esfuerzo sostenido de 30 días y un sistema de rotación que contempla que cada hombre que sirvió en el terreno durante 14 días no vuelve a ese lugar, de manera que, si hipotéticamente contrajera la infección, no la transmita. Este es el motivo por el cual se le dan 14 días de pausa. Tiene 48 horas en el cuartel, donde se aplica un protocolo de desinfección, y al término de esas 48 horas se va y pasa 12 días en su casa hasta la vuelta al servicio. Hoy, tenemos desplegados en el terreno 32 vehículos y otros ocho que llevan insumos y hacen relevos. Además, disponemos de más de 3500 hombres exclusivos para esta actividad.