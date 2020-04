Miro la estampita y los tambores se alejan, respiro. Aloiso me mira y hace una mueca de sonrisa, creo que por única vez en su vida. Ramón me pega un golpecito en el hombro que me saca el corazón de ahí y reduce las revoluciones del cerebro. Apunto a esa luz lejana y le pido a Ramón que me avise si el altímetra marca menos de mil pies; no quiero tragarme un cerro. Ya sobre el pueblo, frente a la costanera, empiezo el descenso en viraje cerrado. A cincuenta metros de la ría, enciendo los faros del helicóptero y la vida se ilumina completamente. Pongo proa al final del curso de agua, a dos o tres metros y vuelo lento hacia el vértice esperado. Falta solo que veamos el cuartel. Al llegar, distingo más de diez linternas que apuntan al cielo; son los pequeños haces que apenas observábamos en la cerrazón total. En el laberinto de linternas veo un señalero con chaleco fluorescente que me indica el helipuerto. Aterrizo bañado en sudor y con Ramón controlamos el corte del motor. Cuando las palas se detienen, bajo con el casco puesto y tres capitanes se me abalanzan. Oigo poco lo que me dicen y me dejo el casco porque sé que me están puteando. Sigo caminando y me topo con la figura esmirriada del Picho Svendsen. Su profunda mirada azul me atraviesa; me saco el casco y mi jefe me pega un suave sopapo en la cara. –Última vez. –Sí, mi capitán. El Picho me abraza y me dice al oído, con su indestructible tonada cordobesa: “Nadie dijo que iba a ser fácil”.