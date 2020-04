En estos días, para Navarro, es importante permanecer unidos. Él entiende que la entrega individual produce una fuerza colectiva. En ese sentido, y teniendo en cuenta los aniversarios vinculados a Malvinas que se vivirán hasta el 14 de junio, manifiesta que el mejor símbolo de respeto es el silencio, el aplauso o simplemente el recuerdo de nuestros caídos: “Tener presente a los padres que quedaron sin un hijo, a los hijos que quedaron sin un padre. A los argentinos –oficiales, suboficiales y soldados– que murieron en combate con la esperanza de recuperar nuestras islas con total entrega, convicción y profundo sentido de amor y respeto. No comparto cuando se dice que fue una guerra inútil, no lo fue en la medida en que hemos demostrado al mundo –y a nosotros mismos– que somos capaces de luchar por una causa justa y noble. Este 2 de abril me gustaría un fuerte aplauso y un ‘Viva la Patria’ desde lo más profundo del ser. Para que nuestros verdaderos héroes entiendan que no los olvidamos y que nos sentimos orgullosos de su entrega”, concluye.