Además, la aplicación de una técnica que data de la Guerra Fría, consistente en descabezar el comando o en infligir daños a puntos neurálgicos para generar parálisis en los sistemas enemigos, exige diversas consideraciones en el plano político. Por un lado, permite al contendiente que la utiliza ganar tiempo, un bien escaso en la era digital. Antes del ataque que acabó con la vida de Suleimani, el programa de intrusión estadounidense, basado en el uso intensivo de Predators, Global Hawks y RQ sobre suelo iraní, no había quedado exento de bajas. En junio de 2019, un UAV de Estados Unidos fue derribado por fuego antiaéreo iraní, lo que generó rispideces y declaraciones políticas de todo tipo. Sin embargo, Washington optó por no responder por la vía militar, ya que no había muerto ningún piloto ni había caído ningún prisionero en manos iraníes. Al menos por ahora, la baja de un robot no provoca una consideración del tipo emocional. Sí es cierto que provee una excusa, pero endeble como para desencadenar una represalia. La contrapartida es que la ausencia de respuesta puede generar acciones osadas por parte de Irán, como se verificó meses más tarde y que terminó, finalmente, con la respuesta norteamericana: matar a uno de sus lideres políticos. Nadie esta exento del error del cálculo.