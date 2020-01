Varios especialistas explicaron que, en la actualidad, las guerras adoptaron formas híbridas y tienen lugar en centros urbanos. También dijeron que, a diferencia de los conflictos tradicionales, ya no se plantea el enfrentamiento entre dos países, sino que ya se habla de nuevos tipos de poderes mundiales en el que las armas más potentes no son las que tiran balas sino que las que no se pueden detectar debido a que, tal como expusieron, nadie imaginó que el 11 de septiembre de 2001 las torres gemelas serían derribadas por aviones de línea.