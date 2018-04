-Usted ha dicho recientemente que "las FF. AA. no son fuerzas policiales, sino instrumentos de emergencia".¿Cuál debería ser el papel de las FF. AA. en la situación de excepcionalidad que vive el país en términos de violencia?

-Esta pregunta, sumamente relevante, por desgracia ha sido analizada particularmente en Brasil con el foco puesto exclusivamente en el resultado, con un incomprensible desconocimiento de la raíz del problema, que está en la incapacidad de los sistemas estatales de seguridad pública de responder a los desafíos. Ahora, las FF. AA. son empleadas (¡el resultado!) en operaciones de garantía de la ley y el orden (conocidas como GLO) cuando los cuerpos de seguridad de los estados fallan (¡la causa!), que son quienes tienen la competencia constitucional de la seguridad pública. Lamentablemente, estos "instrumentos de emergencia" han sido empleados en los últimos años con una frecuencia no deseable. Las FF. AA. poseen cuadros calificados, con amplia experiencia adquirida principalmente en las misiones de paz, como la de Haití. Gozan de prestigio y credibilidad ante la población brasileña. Las operaciones son bien recibidas por la sociedad. Sin embargo, con las operaciones de GLO únicamente no se soluciona la cuestión de la seguridad pública. Las ocupaciones ocurridas en comunidades en Río de Janeiro son ejemplo de que la acción militar puede suspender las actividades del crimen organizado, sofocando y disminuyendo drásticamente la violencia para que el poder público pueda entonces hacer su parte, llevando ciudadanía y oportunidades a la población tiranizada por el crimen. Cuando esto no ocurre, la salida de los militares de la región rápidamente permite el retorno al statu quo anterior con las estructuras criminales fortalecidas.