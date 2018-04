-¿Qué tan arraigadas están las bandas criminales en las favelas?

-Hoy el negocio no es solo el tráfico de drogas y estupefacientes. El narco comercializa el gas, la internet; también roba cargas y es responsable del transporte en general. Según el último estudio publicado al respecto, en la Rocinha, las bandas criminales facturan semanalmente en tráfico de droga 2 millones de reales, o sea, 8 millones por mes. Es mucho dinero. Eso incentiva la criminalidad, porque no tenemos una política pública eficiente, no tenemos política de reorganización de los espacios y no conseguimos impedir la llegada del armamento, y los entes federales no pueden atender esta cuestión. Nosotros, desde la Policía Militar, somos el termómetro que mide el nivel de violencia y la falta de políticas públicas. Muere un policía cada tres días, es una locura. El año pasado se robaron 9000 cargas de camiones. Hay 14 enfrentamientos armados por día en Río de Janeiro; el año pasado la Policía Militar incautó 468 fusiles. Son números que hablan de una estadística de guerra.