Hay patrones que se repiten. Uno de los fenómenos al que más atención hay que prestarle es el de la extensión, el crecimiento de las regiones metropolitanas. Muchas veces, ese crecimiento se da a expensas de la provisión de servicios, llámense agua, cloacas, recolección de residuos, etc. Son crecimientos con bajas densidades. La bibliografía plantea que la densidad tiene efectos positivos: hace a una ciudad más sustentable, menos costosa. Obviamente, hay óptimos de densificación, porque se corre el riesgo de que las ciudades se densifiquen por demás y ahí se producen otros problemas, pero las regiones metropolitanas de Latinoamérica, y en particular de Argentina, no tienen este problema, sino que son regiones metropolitanas que crecen con densidades muy bajas. El problema es el de la extensión de esa mancha urbana.