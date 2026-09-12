Autonomía estratégica: la OTAN busca redefinir la seguridad europea tras el repliegue militar de EEUU

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La defensa de Europa ante un eventual ataque de Rusia atraviesa una transformación histórica en la que la dependencia estratégica respecto a Estados Unidos ha dejado de ser una garantía automática. La posible alteración del paraguas de seguridad estadounidense, impulsada por las exigencias de gasto militar y las disputas diplomáticas promovidas por Donald Trump, expone la fragilidad del esquema transatlántico.

Ante la revisión de la postura de las fuerzas armadas estadounidenses por parte del Pentágono y la reducción de sus efectivos en territorio alemán, los países europeos han reaccionado con incrementos récord en sus presupuestos de defensa, el rearme de Alemania y el debate estratégico sobre la disuasión nuclear entre Francia y el Reino Unido. Sin embargo, persisten graves dudas sobre si el incremento del gasto militar europeo alcanzará a cubrir a tiempo las brechas operativas en inteligencia, logística y capacidad de transporte estratégico antes de que se desencadene una nueva crisis internacional.

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La defensa de Europa ante un eventual ataque de Rusia atraviesa una transformación histórica en la que la dependencia estratégica respecto a Estados Unidos ha dejado de ser una garantía automática (Foto: AFP)

Un cambio de paradigma estratégico en Estados Unidos

Durante más de siete décadas, la seguridad del continente europeo se estructuró bajo la premisa de que Washington aportaría la infraestructura principal en situaciones de crisis de gran escala. Dicha arquitectura incluía:

Mando y control: capacidad de coordinación global e integración de redes de inteligencia en tiempo real.

Logística y despliegue: transporte aéreo masivo de tropas y reabastecimiento de combustible en vuelo para operaciones sostenidas.

Disuasión extendida: el respaldo del arsenal nuclear estratégico de Estados Unidos como última garantía frente a potencias rivales.

El llamado de la administración estadounidense para que sus aliados europeos asuman el liderazgo de la defensa convencional responde a un giro geopolítico centrado en el Indopacífico, dejando al Viejo Continente ante la necesidad de sostener por sí mismo sus propias fronteras y abastecer a sus fuerzas terrestres, sistemas de defensa aérea e inventarios de munición.

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Inversión presupuestaria y brechas operativas

La respuesta europea se tradujo en volúmenes de gasto inéditos desde el fin de la Guerra Fría. Los miembros europeos de la OTAN, junto con Canadá y la Unión Europea, han destinado cifras superiores a los 500.000 millones de dólares a sus presupuestos de defensa, liderados por el giro histórico de Alemania, cuya inversión proyectada combina el presupuesto regular con fondos especiales de modernización.

Durante más de siete décadas, la seguridad del continente europeo se estructuró bajo la premisa de que Washington aportaría la infraestructura principal en situaciones de crisis de gran escala (Foto: archivo DEF)

Sin embargo, la conversión de recursos financieros en capacidades militares reales enfrenta serios cuellos de botella industriales y operativos. Las principales deficiencias continentales se concentran en:

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Transporte aéreo estratégico y reabastecimiento: Europa cuenta con una flota limitada para la movilización rápida de material pesado y padece una marcada escasez de aviones cisterna para sostener patrullas aéreas prolongadas.

Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR): existe una alta dependencia de la tecnología estadounidense en satélites de alerta temprana, sensores avanzados y procesamiento de datos en tiempo real.

Defensa aérea e inventarios: la capacidad para proteger ciudades e infraestructura crítica exige un volumen de interceptores y radares que la industria europea aún no puede fabricar al ritmo requerido.

Disuasión nuclear: aunque Francia y el Reino Unido poseen arsenales atómicos, estos no alcanzan la escala ni la arquitectura global de disuasión extendida que desplegaba Washington.

La respuesta europea se tradujo en volúmenes de gasto inéditos desde el fin de la Guerra Fría (Foto: archivo DEF)

El factor tiempo y la disuasión futura

El mayor desafío para Europa no reside únicamente en la disponibilidad de recursos económicos, sino en los plazos requeridos para escalar su base industrial militar, formar personal cualificado e integrar sistemas de armas complejos. Mientras Rusia mantiene una economía orientada al esfuerzo bélico y consume grandes volúmenes de pertrechos en el flanco oriental, el proceso de reacondicionamiento operativo de las fuerzas europeas requiere años de desarrollo técnico e institucional.

La transición hacia una OTAN con mayor peso europeo plantea si las iniciativas de autonomía estratégica de la Unión Europea y los aliados continentales lograrán consolidar una capacidad de disuasión autónoma e integral antes de que la coyuntura geopolítica mundial ponga a prueba la estabilidad regional.

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