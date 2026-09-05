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Milei y Malvinas: por qué preocupa tanto el desarrollo económico del yacimiento Sea Lion

Después de los anuncios del presidente Milei en cadena nacional, qué podría suceder con la explotación del yacimiento operado por la israelí Navitas y su socia británica Rockhopper

Según un estudio de impacto económico presentado por Navitas Petroleum –propietaria del 65 % del proyecto–, en el curso de su desarrollo, el efecto acumulado sobre el PBI de las islas sería de 253 millones de libras esterlinas por año (Foto: Fernando Calzada)
Según un estudio de impacto económico presentado por Navitas Petroleum –propietaria del 65 % del proyecto–, en el curso de su desarrollo, el efecto acumulado sobre el PBI de las islas sería de 253 millones de libras esterlinas por año (Foto: Fernando Calzada)
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El cobro de las regalías y del impuesto corporativo por la explotación del bloque Sea Lion en Malvinas, cuya inversión inicial está estimada en 2100 millones de dólares, será un ingreso muy apetecible para las arcas del gobierno isleño. Se estima que el yacimiento entrará en producción en 2028 y alcanzará su pico de 50.000 barriles diarios en 2032.

Según un estudio de impacto económico presentado por Navitas Petroleum –propietaria del 65 % del proyecto–, en el curso de su desarrollo, el efecto acumulado sobre el PBI de las islas sería de 253 millones de libras esterlinas por año. Es decir, unos 342 millones de dólares anuales.

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En el momento de pico de producción, en 2032, el aporte al PBI de Malvinas sería equivalente a 806 millones de libras esterlinas, equivalentes a 1090 millones de dólares anuales. Eso implicaría la triplicación del PBI de las islas, que en 2024 fue de 288 millones de libras (unos 368 millones de dólares).

Sea Lion y la economía: la multiplicación del PBI de las islas

Asumiendo un precio del barril de petróleo de 73,9 dólares, los operadores de Sea Lion estiman que la suma de las regalías petroleras y de la tasa del impuesto corporativo inyectaría un promedio de 109 millones de libras anuales, equivalentes a 147 millones de dólares.

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El mayor nivel de ingresos se daría entre 2032 y 2036, con su punto más alto en 2034, cuando las islas recibirían un total de 279 millones de libras esterlinas (377 millones de dólares). A modo de comparación, en el año fiscal 2023-2024 los ingresos totales de las islas ascendieron a 120 millones de libras, o 162 millones de dólares.

En total, en los 30 años de operación, eso equivaldría a unos 4400 millones de dólares, en un cálculo muy conservador, y podría llegar hasta los 7500 millones de dólares de mantenerse el pico de producción durante unos 20 años.

En términos de empleo, se estima que se crearían 280 puestos de trabajo de jornada completa en 2027, en la fase de construcción de la infraestructura previa a la puesta en marcha del proyecto Sea Lion. La cifra se reduciría levemente, ubicándose en 250 empleos durante las fases 1 y 2 de la explotación del yacimiento, y finalmente caería 170 en los últimos años de operación del yacimiento. Cerca del 25 % de esos empleos debería ser cubierto por trabajadores extranjeros.

Economía en las Malvinas: cómo viven los isleños

El último censo completo, realizado en 2021, registró 3662 residentes habituales. Las proyecciones y los documentos económicos más recientes hablan de una población cercana a 3600 personas. La sociedad isleña reúne habitantes originarios de más de 60 países; entre ellos, el censo contabilizó 168 personas nacidas en Chile.

Con una economía sólida y una fuente de ingresos estable proveniente de las licencias pesqueras, los habitantes de las islas Malvinas tienen un presente envidiable. La tasa de desocupación es inferior al 1 % y la inflación se mantuvo por debajo del 3 % en los últimos cinco años.

En 2018, este territorio exhibió el quinto mayor PBI del planeta. La probable explotación petrolera proyectada para los años venideros no hace más que potenciar ese panorama.

El último censo completo, realizado en 2021, registró 3662 residentes habituales (Foto: Fernando Calzada)
El último censo completo, realizado en 2021, registró 3662 residentes habituales (Foto: Fernando Calzada)

La economía de las islas continúa fuertemente concentrada en la pesca. Según documentos oficiales locales, el sector representó alrededor del 58 % de la actividad económica en 2024 y mantiene un peso central en el comercio exterior y en la recaudación pública. En 2023, el PBI nominal alcanzó los 280,4 millones de libras esterlinas y el PBI por habitante fue de 83.941 libras esterlinas.

El turismo también ocupa un lugar relevante, aunque sus dinámicas difieren según el tipo de visitante. En 2024, se registraron 4778 llegadas turísticas por vía aérea o terrestre, incluidas 2695 de viajeros de ocio. A eso, se sumaron 71.278 pasajeros de cruceros durante la temporada 2024-2025, con un gasto estimado de 5,5 millones de libras esterlinas.

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