Militarización del espacio exterior: los proyectos de las Fuerzas Armadas argentinas en UNDEF

Para presentar las distintas iniciativas, proyectos y debates, el Ministerio de Defensa llevó a cabo una nueva jornada de innovación y tecnología (Fotos: Fernando Calzada)

Mientras las grandes potencias, como Estados Unidos y China, disputan influencia más allá de la atmósfera, Argentina avanza en distintos proyectos para definir qué papel desempeñarán sus Fuerzas Armadas en el dominio espacial. Y, si bien nadie puede reclamar como propio ese escenario ultraterrestre, sí es un tema de soberanía el poder decir presente y capitalizar el enorme potencial científico e intelectual propio para ocupar un lugar estratégico y de referencia en este ámbito. No estamos lejos: no por nada, hace pocos meses, el satélite argentino Atenea fue enviado al espacio exterior durante la misión Artemis II. Es decir: hay experiencia, trayectoria y un inmenso horizonte de posibilidades.

Para presentar las distintas iniciativas, proyectos y debates, el Ministerio de Defensa llevó a cabo una nueva jornada de innovación y tecnología. Expertos en satélites, comunicaciones, vectores de lanzamiento y datos se presentaron en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) para poder sentar precedente.

PUBLICIDAD

Un dato: el ámbito militar no está solo a la hora de avanzar en esta materia. Alrededor, hay distintos actores –públicos y privados– comprometidos con el desarrollo de tecnología espacial. La CONAE, el CITEDEF, INVAP, ARSAT y firmas como VENG, Space Sur y Ascentio Techonologies son algunas de las organizaciones que acompañan las necesidades con sus desarrollos. Por eso, estuvieron entre los principales oradores del encuentro.

“Cuando pensamos en el desarrollo de capacidades espaciales estratégicas, estamos hablando del presente en la defensa nacional. El espacio ya no es la última frontera, es el teatro de operaciones actual. Pero los desafíos se vuelven más complejos. El conocimiento no puede quedar atrapado en los laboratorios y en los claustros académicos”, advirtió el licenciado Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, y uno de los principales mentores de la jornada que tuvo lugar en la UNDEF. Un detalle, nada menor: este evento es el segundo de este tipo realizado por la cartera castrense, pues hace un mes tuvo lugar una jornada sobre sistemas de simulación para el adiestramiento táctico.

PUBLICIDAD

El espacio, un lugar estratégico: la visión del Ministerio de Defensa

“Hace diez años, hablábamos de drones; hoy debemos tomar nota de las operaciones en el espacio”, advirtió, ante un auditorio repleto de militares, funcionarios y científicos, el general de división Jorge Alberto Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el militar, las capacidades espaciales están siendo consideradas en el planeamiento de la defensa. Por eso, adelantó que el Ministerio del teniente general Carlos Alberto Presti busca avanzar en las capacidades de investigación, desarrollo e innovación: “Vamos a tratar de priorizar las tecnologías emergentes y de uso dual. Entre ellas, podemos incluir comunicaciones seguras, sensores, inteligencia artificial aplicada, sistemas nocturnos y no tripulados, soluciones ciberespaciales, guerra electrónica, capacidades de observación y comunicaciones espaciales”.

PUBLICIDAD

Mientras las grandes potencias, como Estados Unidos y China, disputan influencia más allá de la atmósfera, Argentina avanza en distintos proyectos para definir qué papel desempeñarán sus Fuerzas Armadas en el dominio espacial

De todas maneras, el funcionario advirtió que, para que estas iniciativas tengan lugar en las organizaciones militares, se pensó en una serie de directrices: deberán reducir la dependencia externa, mejorar la vigilancia y el control del espacio soberano y fortalecer las capacidades industriales sostenibles.

¿Argentina en el espacio exterior?

Durante la jornada, Julio Spota, rector de la Universidad de la Defensa Nacional, trajo al presente una reflexión de Domingo Faustino Sarmiento. A propósito de la necesidad de avanzar en los desarrollos espaciales en pos de garantizar la defensa y la soberanía, recordó que el autor de Facundo escribió: “¿Acaso porque la empresa sea ardua es por eso absurda?”. Dice Spota que ese mismo lineamiento debemos considerar a la hora de pensar en las capacidades estratégicas: “¿Es absurdo pensar en una Argentina espacial?”.

PUBLICIDAD

En representación del claustro castrense, también habló el coronel (retirado) veterano de guerra de Malvinas Carlos Daniel Esteban, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNDEF. Y, de hecho, calificó el evento como el arma más poderosa que tienen las ciencias y la academia para intercambiar conocimientos. A propósito del tema de la jornada, recordó que, cuando los hermanos Wright miraron al cielo en 1903, abrieron un abanico de alternativas para la humanidad, que, desde entonces, comenzó a mirar hacia arriba. “Luego el hombre llegó a la Luna”, resumió al remarcar el sinfín de posibilidades que hoy desafían al mundo en materia científica y tecnológica.

Del cine a la realidad: ¿nos debemos preparar para una guerra orbital?

Uno de los paneles más relevantes de la UNDEF se metió de lleno en el motivo de la jornada: la Fuerza Aérea Argentina es la que tiene la responsabilidad de vigilar y controlar el aeroespacio. Por lo tanto, es la que debe procurar llevar adelante desarrollos que permitan garantizar la soberanía en esos dominios.

PUBLICIDAD

¿El contexto? A mediados del siglo XX, se inició una carrera espacial que, además, enfrentó a dos potencias: Estados Unidos y la URSS. “Esta carrera está en una situación bastante más compleja en lo que llamamos el ‘nuevo espacio’”, señaló uno de los oradores, el brigadier mayor retirado Alejandro Moresi, quien caracterizó este nuevo territorio como un ambiente en conflicto permanente en el que conviven civiles y militares: “La militarización del espacio fue escalando”.

De acuerdo con el militar, en este escenario, no hay que dejar de lado la amenaza que representa la existencia de basura espacial, no solo para la Tierra, sino también para los satélites que son enviados al espacio y, como si eso fuera poco, un potencial combate orbital, fenómeno que, hace algunos años, solo podía ser visualizado en la pantalla grande.

PUBLICIDAD

En cambio, en este momento, los países evalúan sus capacidades militares para lograr ventajas estratégicas desde o contra el entorno espacial. Lo relevante de este dato es que las tecnologías que tendrán un lugar en esa batalla son de uso dual. Los ejemplos sobran, solo basta decir que, casi a diario, los ciudadanos utilizamos aplicaciones de navegación de GPS. ¿Qué podría suceder si alguien pudiera derivar algunos nanosegundos la ubicación? Eso, en un ataque militar, puede traducirse en un caos absoluto. Es decir, lo que sucede en el espacio impacta en la Tierra. Así que, como se explicó en la UNDEF, este es un momento clave para avanzar en iniciativas que garanticen la soberanía.

El licenciado Mario Katzenell, el funcionario detrás de las jornadas de innovación y tecnología para la Defensa

La Fuerza Aérea Argentina ya está en el tema. Y cabe señalar que tiene una trayectoria relevante en la materia. Fue el comodoro Horacio Matías Orefice el responsable de hablar en nombre del equipo multidisciplinario que, en la institución, avanza con el plan espacial.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, el militar fue contundente: “La jornada se hace un 4 de junio, Día de la Vinculación Tecnológica, en honor al ingeniero físico Juan Sabato, quien dijo que la única manera de lograr desarrollos para el futuro es cuando se unen tres vértices de un triángulo conformado por el Estado, el sector productivo y el científico”. Asimismo, el comodoro detalló que la Fuerza Aérea toma, en esta materia, como prócer guía al comodoro Aldo Zeoli, quien, junto al ingeniero Tabanera, es uno de los fundadores de la actividad aeroespacial argentina.

“En la actualidad, hay más de 20.000 objetos en órbita. Algunos cumplen funciones, otros no, como la basura espacial. Esto, en definitiva, pasa por encima de nuestras cabezas y parece que no tiene efectos más que cuando cae un pedazo de chatarra en la Tierra. Pero sí los tiene, y los últimos en sufrirlo fueron los españoles, a fines del año pasado, cuando quisieron lanzar un satélite de millones de euros y quedó inutilizable por el impacto de una microchatarra. En lo militar, es importante tener conciencia de lo que sucede porque repercute en el día a día de todos nosotros”, destacó el comodoro, quien explicó que, por este motivo, el plan de la Fuerza Aérea contempla distintos ejes: vigilancia y protección, sistemas satelitales e información remota, acceso al espacio, desarrollo de capital humano, doctrina y planteamiento, vinculación, nuevas tecnologías y derecho operacional espacial militar.

PUBLICIDAD

CITEDEF presentó el primer nanosatélite del Ejército Argentino y habló de los desafíos del proyecto

En UNDEF, la industria espacial argentina reivindicó su capacidad estratégica y soberana

El sector industrial y científico también tuvo un papel destacado durante la jornada. Empresas como INVAP, ARSAT, VENG, Space Sur y Ascentio Technologies presentaron proyectos vinculados a constelaciones microsatelitales, comunicaciones espaciales resilientes, plataformas soberanas para operaciones multidominio y nuevas arquitecturas de defensa basadas en tecnologías espaciales.

El ingeniero Pedro Rivas, gerente técnico de VENG, además de presentar los desarrollos y colaboraciones con las Fuerzas Armadas y la CONAE, señaló algo que es relevante: Argentina posee una ubicación geográfica clave e infinidad de oportunidades. “Tenemos que potenciarnos”, resumió.

A su lado, la doctora Carolina Catani, de la CONAE, se refirió a un aspecto que no puede ser dejado de lado: las normativas que rigen el ámbito espacial. En ese sentido, la abogada explicó que, si bien se le asignó un uso pacífico al espacio, hay regulaciones que deben tenerse en cuenta. En ese contexto, ella habló de la existencia de una nueva gobernanza y de la necesidad de considerar la propiedad intelectual al considerar los activos argentinos. A propósito, el ingeniero Juan Aurelio, de ARSAT, recordó que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene capacidad de lanzar y operar un satélite. Por eso, insistió, es relevante poder ocupar las posiciones orbitales del país.

Por su parte, los ingenieros Rafael Mallaret y Alejandro Boeri, de INVAP –la única empresa latinoamericana con capacidad de diseñar y construir sistemas satelitales completos (desde la ingeniería hasta las pruebas en Tierra)–, se refirieron a las constelaciones microsatélites para potenciar la defensa: la arquitectura distribuida puede transformarse en una red estratégica. Además, señalaron que los radares de apertura sintética, que emplean la banda X, pueden presentar ciertas limitaciones para el ámbito militar, por ejemplo, en lo que respecta a la detección de objetos ocultos. Por eso, sugirieron empezar a mirar otras bandas con mayor capacidad.

Cristian Senyk, de Ascentio Technologies agregó algo que puede ser relevante para las Fuerzas Armadas: hay un cambio de paradigma que exige mayor dependencia tecnológica en un escenario de complejidad operacional y de menores tiempos de respuesta y toma de decisión. Por eso, acentuó que hay que pensar sí o sí en plataformas multidominio que puedan procesar lo que ocurre en el espacio, en el aire, en la tierra y en el mar.

Uno de los paneles más relevantes de la UNDEF se metió de lleno en el motivo de la jornada: la Fuerza Aérea Argentina es la que tiene la responsabilidad de vigilar y controlar el aeroespacio

Hecho en CITEDEF: así es el nanosatelite del Ejército Argentino

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo dedicado al primer nanosatélite del Ejército Argentino, un proyecto que refleja la apuesta de la Defensa por desarrollar capacidades espaciales propias.

La iniciativa, de CITEDEF y del Ejército, fue presentada como un paso concreto hacia la incorporación de conocimientos y tecnologías vinculados al acceso y la operación en el dominio espacial. Además, señalaron que el desarrollo permitirá avanzar en materia de comunicaciones y transmisión de datos, y que el gran desafío será la puesta en órbita.

El dato: el lanzamiento está previsto para octubre próximo y estará a cargo de la compañía SpaceX (en el cohete Falcon 9).

La conquista del espacio entra en una nueva era: ¿qué lugar tiene Argentina?

Para cerrar, el ingeniero Pablo de León, de la Universidad de Dakota del Norte, brindó un panorama detallado del contexto internacional actual en materia espacial.

De acuerdo con el especialista, hoy el mundo está hablando del “New Space”, fenómeno que se refiere a la irrupción de empresas comerciales que revolucionaron la industria aeroespacial en Estados Unidos: “Hace algunos años, el monopolio de estas actividades las tenía la NASA y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa y otros organismos. Esto terminó”.

En ese contexto, el experto recordó que, en julio de 2011, Estados Unidos debió buscar alternativas para transportar astronautas. Paralelamente, lanzó un programa para restaurar esa capacidad y, en ese marco, otorgó contratos a varias empresas, como Boeing y Space X, para que se encargaran del traslado. “Fue un momento de quiebre. Hay otro punto de inflexión que se produce en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó un acta de competitividad de lanzamientos espaciales comerciales: lo que dice es que las empresas o los individuos pueden ser dueños de recursos de un asteroide o de la Luna, pero no de los cuerpos celestes”, contó, al tiempo que se refirió al Tratado del Espacio Ultraterrestre, normativa que prohíbe que un país pueda reclamar soberanía en ese lugar.

“Vamos a tratar de priorizar las tecnologías emergentes y de uso dual”, sostuvo el general Puebla a la hora de hablar de los planes del Ministerio (Fotos: Fernando Calzada)

Asimismo, el ingeniero señaló que los cohetes actuales avanzaron en materia tecnológica y que, por ejemplo, hoy tienen la capacidad de regresar a la Tierra, lo cual también redujo los costos de lanzamiento y transporte. Esto es clave si se considera que, a partir de 2028, Estados Unidos enviará astronautas a la superficie lunar. Y que, además, en el polo sur del satélite, hay recursos naturales. Por eso, De León señaló el interés de las potencias actuales en instalar bases permanentes allí.

“Argentina envió el satélite Atenea. Fue uno de los cuatro países invitados a participar por la NASA. Además, el país es miembro de los Acuerdos Artemisa. Creo que tenemos una oportunidad histórica de seguir participando en este tipo de proyectos, por una variedad de razones; una de ellas es porque seguimos manteniendo la capacidad espacial”, concluyó.