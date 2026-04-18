El potencial geopolítico argentino en la guerra silenciosa entre Estados Unidos y China

Actualmente, Pekín produce entre el 60 % y el 70 % del suministro minero mundial y ejerce un monopolio crítico controlando entre el 85 % y el 90 % de la capacidad de refinado global (Fotos: archivo DEF)

Estados Unidos y China se enfrentan cotidianamente en los principales asuntos geopolíticos y, en las últimas dos décadas, se constituyeron como un contrapeso mutuo a la hora de discutir conflictos clave como la guerra en Ucrania y en Medio Oriente.

Sin embargo, la disputa también se plasma en la carrera por las tierras raras, y los yacimientos de Argentina, sumados al alineamiento con Donald Trump, podrían otorgarle un nuevo rol a nivel mundial.

Para conocer más sobre esta guerra silenciosa y el potencial argentino, DEF entrevistó a Julio Theaux, doctor en Ciencias Económicas, vicepresidente de ASIS International en Argentina y director de Investigaciones y Estrategia Académica.

Estados Unidos vs. China: por qué se interesan por las tierras raras

-¿Cuál es el panorama de los yacimientos a nivel mundial? ¿Qué país ostenta la supremacía en este aspecto?

-China ostenta la supremacía absoluta, ya que mantiene un control casi vertical de toda la cadena de valor. Actualmente, Pekín produce entre el 60 % y el 70 % del suministro minero mundial y ejerce un monopolio crítico controlando entre el 85 % y el 90 % de la capacidad de refinado global. Además, domina más del 90 % de la producción de imanes permanentes de neodimio, vitales para las industrias de tecnología y defensa.

Es importante destacar que el gobierno chino aporta mucho capital a estos desarrollos, teniendo en cuenta la importancia estratégica y geopolítica que genera este tipo de desarrollos.

Estados Unidos, a través de la mina Mountain Pass en California, ha logrado posicionarse como el segundo mayor extractor, con aproximadamente un 15 % global, pero aún enfrenta el desafío de completar su cadena de refinado doméstico para no depender de instalaciones chinas.

La disputa entre Estados Unidos y China también se plasma en la carrera por las tierras raras, y los yacimientos de Argentina, sumados al alineamiento con Donald Trump, podrían otorgarle un nuevo rol a nivel mundial

Como retadores emergentes en este escenario, destacan Australia, que ya opera plantas de procesamiento a gran escala fuera de China; y países como Vietnam, Brasil y Birmania, con enormes reservas, pero cuya capacidad industrial y de producción sostenible se encuentra en pleno desarrollo.

Lo más importante de esto no es el upstream, donde muchos países producen a gran escala. El cuello de botella y posicionamiento estratégico está dado por el midstream, donde se genera esta nueva guerra fría por los minerales.

-Estados Unidos llegó a un acuerdo con Ucrania sobre estos recursos y otros minerales críticos. ¿Por qué es tan importante para Washington y qué otros intentos realizó para expandir su alcance?

-El acuerdo con Ucrania es estratégico porque permite a Washington reducir su dependencia de China y asegurar la cadena de suministro de su propia industria de defensa y tecnología (como Lockheed Martin y Raytheon) ante posibles bloqueos geopolíticos. Ucrania es un territorio de altísimo valor, ya que posee depósitos comerciales de 21 de los 30 minerales críticos considerados estratégicos por Occidente, incluidas reservas masivas de titanio y litio valuadas en miles de millones de dólares.

Es importante volver al punto anterior, donde se menciona que entre el 80 y el 90 % del refinado lo realiza China, con el posterior desarrollo de materiales específicos para el ámbito de seguridad y defensa. Para EE. UU., y específicamente para la gestión actual, esto es un gran problema, porque depende de uno de sus principales oponentes geopolíticos y bélicos para componentes esenciales de su carrera armamentística.

Para expandir su alcance global y construir una infraestructura alternativa, Estados Unidos ha impulsado la diplomacia del friend-shoring mediante la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP), financiando proyectos mineros en países aliados y firmando acuerdos con naciones como Vietnam. Domésticamente, ha inyectado subsidios masivos a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) para forzar a las empresas a excluir a “entidades extranjeras preocupantes” de sus cadenas de valor. Además, ha avanzado sobre Groenlandia y el Ártico, financiando estudios geológicos para acceder a tierras raras de alta pureza; y, en África, invierte fuertemente en el Corredor de Lobito para asegurar el flujo de cobre y cobalto frente a la influencia de la Nueva Ruta de la Seda china.

Especialmente en África, China lleva años invirtiendo en cadenas de desarrollo logístico, en particular en infraestructura crítica como carreteras, vías, puertos, etc., extendiendo su antigua Ruta de la Seda en este continente. Toda esa inversión tiene un fin ulterior: la obtención de este tipo de minerales y otros insumos. Este es el avance que Washington quiere detener, como ya hizo en América.

El acuerdo con Ucrania es estratégico porque permite a Washington reducir su dependencia de China y asegurar la cadena de suministro de su propia industria de defensa y tecnología

Tierras raras, eje de los desarrollos militares de Washington

-Las tierras raras son claves para el desarrollo tecnológico civil y militar, pero ¿son irremplazables? ¿No existe sustituto para la producción?

-Teóricamente, es posible buscar alternativas, pero, en la práctica actual, resultan casi irremplazables sin sacrificar drásticamente la eficiencia, el tamaño o el peso de los sistemas. En el ámbito militar y la electrónica de precisión, la sustitución es prácticamente imposible hoy en día, teniendo en cuenta los desarrollos de aviones de última generación o de misiles de largo alcance, a los cuales modificarles los tamaños y pesos los volvería poco eficientes.

Elementos como el erbio, el terbio, el samario y el europio poseen propiedades ópticas y magnéticas únicas, que constituyen el estándar de oro para amplificar señales en sistemas de guía de misiles, crear láseres militares y dotar de colores puros a las pantallas de última generación.

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que las vías para sortear esta dependencia incluyen el desarrollo de nanotecnología para diseñar nuevas aleaciones, la ingeniería de diseño para alterar la arquitectura del producto (por ejemplo, motores de reluctancia que no usan imanes) y la minería urbana o reciclaje, que hoy representa menos del 1 % del total por su complejidad química.

A corto plazo, la verdadera “sustitución” no es química, sino geopolítica: dejar de depender exclusivamente de China buscando nuevos proveedores internacionales, como es el caso de Ucrania.

El papel de Argentina en la disputa por las tierras raras

-Ante el panorama internacional, ¿qué rol o qué posibilidades se le presentan a Argentina? ¿Qué importancia tiene la relación con Estados Unidos?

-Argentina tiene el potencial de transformarse en un “hub regional de minerales estratégicos” gracias a sus importantes reservas geológicas inexploradas y a su perfil como un destino de inversión de bajo riesgo geopolítico, lo que ofrece una alternativa segura frente a los mercados asiáticos o africanos. La relación con Estados Unidos funciona como el motor financiero y político que puede acelerar esta inserción.

Argentina posee un reservorio de más de 3,3 millones de toneladas de estos minerales en el país, lo que la convierte en un país aliado para la gestión de Trump, teniendo en cuenta la alineación política de nuestro actual gobierno.

Para consolidar su posición estratégica, Argentina debe implementar un marco que emule las políticas de Australia y Canadá, enfocado en la soberanía tecnológica y la seguridad (Fotos: archivo DEF)

Recientemente, el presidente Javier Milei y la administración estadounidense firmaron instrumentos, marcos y memorandos en los que Argentina se compromete a priorizar a EE. UU. como socio comercial y de inversión en minerales críticos. Esta alineación es crucial porque le abre la puerta a Argentina para que reciba financiamiento de instituciones como el EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC), lo que funciona como contrapeso a la fuerte presencia de capitales chinos en el país.

Además, resulta determinante para que los minerales argentinos logren certificarse como “socios confiables” y puedan ingresar bajo los masivos subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación norteamericana, y para atraer la transferencia de tecnología necesaria que permita procesar los recursos localmente en lugar de exportar roca bruta. Pese a todo, hay un largo camino por recorrer para que esto se vuelva realidad.

-¿Qué debería hacer Argentina para alcanzar su potencial?

-Para consolidar su posición estratégica, Argentina debe implementar un marco que emule las políticas de Australia y Canadá, enfocado en la soberanía tecnológica y la seguridad. Debe reformar su régimen de propiedad intelectual con un esquema de patentes rápido para proteger fórmulas químicas desarrolladas localmente y evitar la “primarización”. Al tratarse de minerales de uso dual (civil/militar), es perentoria la convergencia entre Defensa y Seguridad: se debe militarizar la custodia de instalaciones críticas y establecer protocolos estrictos junto a la Autoridad Regulatoria Nuclear para el manejo seguro de isótopos radiactivos (torio y uranio), que suelen extraerse junto con las tierras raras. Este punto será uno de los requerimientos de nuestro país aliado respecto de estos minerales.

A nivel de infraestructura, es necesaria una microrred de autogeneración energética para sortear la saturación nacional y utilizar incentivos fiscales para que los privados construyan vías logísticas de exportación. Sabemos que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en su principal transportadora, se encuentra en un 35 % de obsolescencia en sus componentes, además de estar saturado, particularmente en épocas de alto consumo; esto sin tener en cuenta las transportadoras del norte argentino.