DEF

Doctrina Drago: qué sucedió en 1902 y por qué hoy vuelve al centro de la escena regional

En diciembre de 1902, las fuerzas militares de Alemania y el Reino Unido atacaron el puerto de La Guaira, Caracas. El posterior bloqueo naval, con el objetivo de cobrar compulsivamente la deuda que tenía Venezuela con sus empresas, llevó al canciller argentino a formular un enérgico planteo diplomático

Guardar
En diciembre de 1902, Venezuela
En diciembre de 1902, Venezuela sufrió un ataque naval de un conjunto de potencias europeas, que establecieron un bloqueo sobre sus puertos

El bloqueo naval y la intervención militar de EE. UU. en Venezuela tienen un antecedente histórico, ocurrido hace 123 años a partir del polémico accionar de un grupo de potencias europeas. El país sudamericano se encontraba inmerso en una guerra civil que enfrentaba al gobierno de Cipriano Castro con una coalición de caudillos locales comandados por Manuel Antonio Matos. Estos últimos contaban con el indisimulable apoyo de un pool de empresas británicas y extranjeras. Diez meses antes, en un claro desafío a sus acreedores, el gobierno venezolano había suspendido el pago de su deuda pública.

Tras una serie de amenazas y vencido un ultimátum que Cipriano Castro desatendió, el 9 de diciembre de 1902 quince unidades de las Armadas británica y alemana atacaron el puerto de La Guairia, tomaron seis naves de guerra venezolanas y se hicieron con el control de sus muelles. Inmediatamente, el presidente llamó a la unidad nacional y emitió una proclama, condenando la “profanación del sagrado suelo de la Patria” y el “hecho bárbaro” que atentaba contra “los más rudimentarios principios del Derecho de Gentes”.

Alemania y Gran Bretaña lideraron
Alemania y Gran Bretaña lideraron la campaña militar contra Venezuela, a la que luego se sumaron Italia y otras potencias europeas

Sin embargo, la agresión militar no se detuvo. Durante los siguientes días, la coalición europea, a la que se integró también Italia, bombardeó el Castillo Libertador y el Fortín Solano, en Puerto Cabello, y destruyó todos sus cañones. El objetivo del bloqueo naval, al que se sumaron Bélgica, los Países Bajos y España y que se prolongó durante los siguientes dos meses, fue el cobro compulsivo de una deuda que ascendía, en ese momento, a 165,3 millones de bolívares. Para darse una idea de la desproporción, los ingresos fiscales anuales de Venezuela apenas superaban los 30 millones de bolívares.

El hostigamiento llegó a su fin el 13 de febrero de 1903, con la firma de los Protocolos de Washington, que tuvieron a EE. UU. en un rol de mediador. Con el levantamiento del bloqueo, el presidente Cipriano Castro terminó cediendo a las exigencias de los acreedores y decretó un “impuesto extraordinario de guerra del 30% sobre todas las importaciones –que siguió en vigor hasta 2013–, así como elevados gravámenes sobre bienes de exportación, para saldar las deudas con los países europeos.

La solución a la crisis
La solución a la crisis llegó en febrero de 1903, con la firma de los Protocolos de Washington, gracias a la mediación de EE.UU.

“Doctrina Drago”: la condena del uso de la fuerza para el cobro de deudas soberanas

En una carta dirigida al embajador argentino en EE. UU., fechada el 29 de diciembre de 1902, el entonces canciller Luis María Drago rechazó que las potencias europeas esgrimieran la falta de pago de los servicios de la deuda pública de Venezuela como “una de las causas determinantes del apresamiento de su flota, del bombardeo de uno de sus puertos y el bloqueo de guerra rigurosamente establecido para sus costas”. “El cobro militar de los empréstitos supone la ocupación territorial para hacerlo efectivo, y la ocupación territorial significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales de los países a los que se extiende”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Julio Argentino Roca.

“El acreedor sabe que contrata con una entidad soberana y es condición inherente de toda soberanía que no pueda iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, ya que ese modo de cobro comprometería su existencia”, manifestó el autor de la célebre “Doctrina Drago”. “Los Estados, cualquiera que sea la fuerza que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras, por ello las mismas consideraciones y respeto”, añadió.

El presidente de Venezuela, Cipriano
El presidente de Venezuela, Cipriano Castro, convocó a su pueblo a resistir el embate del imperialismo europeo

“El cobro compulsivo e inmediato por medio de la fuerza no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su gobierno, con todas las facultades que les son inherentes, por los fuertes de la Tierra”, afirmó Drago en su misiva al diplomático Martín García Mérou, quien estaba al frente de la representación argentina en Washington. Citando a uno de los padres fundadores estadounidenses, Alexander Hamilton, el canciller expresó: “Los contratos entre una nación y los individuos particulares son obligatorios según la conciencia del soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva”.

En el marco de la Segunda Conferencia de Paz de La Haya, que tuvo lugar en octubre de 1907, la Doctrina Drago se plasmó en el Convenio relativo a la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de deudas contractuales. El papel clave que cumplió el delegado estadounidense Horace Porter hizo que ese documento pasara a la historia como Convención o Doctrina Drago-Porter. Su artículo 1 plasmó el compromiso de los Estados firmantes de “no recurrir a las fuerzas armadas para el cobro de deudas contractuales reclamadas al Gobierno de un país por el Gobierno de otro o debidas a nacionales suyos”.

La Doctrina Monroe defendía el
La Doctrina Monroe defendía el derecho a la autodeterminación de los países de América Latina frente a las antiguas potencias dominantes europeas

En el siguiente párrafo, sin embargo, dejó fuera de su alcance aquellas situaciones en que el Estado deudor rehusase o dejase sin respuesta el recurso a un arbitraje, o bien hiciera imposible su celebración o no aceptara la sentencia dictada por el tribunal arbitral.

De la “Doctrina Monroe” a la “Doctrina <i>Donroe</i>”: cuáles son los objetivos de EE. UU. en Venezuela

En su alegato, Luis María Drago también se refirió a la “doctrina de Monroe”, cuyo principio rector “América para los americanos” había sido enunciado por el presidente de EE. UU., James Monroe, el 2 de diciembre de 1823. En clave anticolonialista, el canciller argentino aludía a la “abstención de nuevos dominios coloniales en los territorios de este continente”.

En su discurso ante el Congreso, pronunciado en pleno auge del movimiento independentista de los antiguos dominios españoles y portugueses en la región, el presidente Monroe había afirmado el deseo de Estados Unidos de mantener “relaciones amistosascon las expotencias coloniales, al tiempo que declaraba que Washington consideraría “cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad”.

La vulneración de la soberanía
La vulneración de la soberanía venezolana fue cuestionada por el entonces canciller argentino Luis María Drago

A más de dos siglos de distancia, con la megalomanía que lo caracteriza, Donald Trump empezó a hablar de una nueva doctrina: “Doctrina Donroe. Así justificó su reciente ataque militar a Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Fores, y la intención de EE.UU. de hacerse con el control total de la industria petrolera venezolana. Si bien no están claros los pormenores, el bloqueo naval lanzado hace un mes y las negociaciones en curso con PDVSA –que la propia petrolera admitió– muestran cuál es la hoja de ruta de Washington.

Definido como “Corolario Trump” de la “Doctrina Monroe”, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional sostiene que el objetivo de Washington es “restablecer la preeminencia de EE.UU. en el Hemisferio Occidental” y negar a sus competidores extrarregionales –léase, China, Rusia e incluso Irán– el despliegue de fuerzas y el control de activos estratégicos.

El petróleo, que en palabras de Trump –autoproclamado “presidente en funciones de Venezuela”– les habría sido arrebatado a las empresas estadounidenses por las sucesivas nacionalizaciones de los gobiernos venezolanos, ha vuelto ahora al control de Washington.

Temas Relacionados

VenezuelaEstados UnidosdiplomaciaArgentina

Últimas Noticias

Protestas en Irán: ¿cómo puede evolucionar el estallido social que presiona al régimen de Alí Jamenei?

La masividad de las manifestaciones en más de 27 ciudades iraníes es uno de los tantos procesos que atravesó Teherán desde la instauración de la República Islámica en 1979

Protestas en Irán: ¿cómo puede

Encuesta exclusiva sobre el futuro de Venezuela: qué opinan los sudamericanos

Un sondeo de la consultora Afiches, realizado para DEF, revela el sentir de los habitantes de la región respecto de la intervención militar de EE. UU. y su visión sobre el futuro de Venezuela

Encuesta exclusiva sobre el futuro

A un mes de la llegada de los F-16 a la Argentina: ¿por qué enero es clave para que estén operativos?

¿Por qué el F-16 marca un momento histórico para la defensa argentina? Para responder este interrogante, DEF viajó a Río Cuarto, provincia de Córdoba. Además, reunió información clave para comprender la relevancia del nuevo avión

A un mes de la

Política nuclear: qué planea el Gobierno para que Argentina agregue valor a sus exportaciones

DEF dialogó con Federico Ramos Napoli, flamante secretario de Asuntos Nucleares, quien se propone potenciar las capacidades de las empresas del sector para alcanzar escala industrial y generar oportunidades de exportación

Política nuclear: qué planea el

Antártida: una travesía de coraje, técnica y trabajo en equipo rumbo al fin del mundo

En enero de 2000, siete integrantes del Ejército Argentino alcanzaron el polo sur geográfico tras una travesía inédita en motos para nieve. Planificación, esfuerzo extremo y cooperación absoluta fueron las claves de una hazaña histórica que consolidó la presencia argentina en la Antártida

Antártida: una travesía de coraje,
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

TELESHOW
Marcelo de Bellis y Marisol

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

La Iglesia Católica de Uruguay

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

La “puerta giratoria” del régimen de Ortega en Nicaragua: excarcela a presos políticos y apresa a otros

Cómo el telégrafo convirtió a las mujeres en las primeras profesionales de la comunicación

Salieron de un bar y nunca más los vieron: el caso que aún desconcierta al FBI

La mató y simuló que estaba viva: el terrible crimen de Sarah Henshaw que conmocionó al Reino Unido