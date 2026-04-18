75 años de ciencia en el continente blanco, el legado del Instituto Antártico Argentino

En la actualidad, el IAA funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) en la Cancillería argentina (Fotos: archivo DEF)

Con la creación del Instituto Antártico Argentino (IAA) el 17 de abril de 1951, nuestro país marcó un hito sin precedentes en su proyección geopolítica y científica. Esta decisión no fue solo un acto administrativo, sino el nacimiento del primer organismo del mundo dedicado exclusivamente a la investigación integral en el continente blanco. A 75 años de aquel decreto histórico firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, la institución no solo mantuvo su vigencia, sino que logró consolidarse como un actor imprescindible en la producción de conocimiento global sobre el ecosistema más extremo y menos conocido del planeta.

El IAA surgió bajo el impulso estratégico de su fundador y primer director, el entonces coronel Hernán Pujato. Con una lucidez adelantada a su época, Pujato comprendió que la permanencia en la Antártida debía consolidarse con la penetración continental y la excelencia científica. Su visión establecía que el conocimiento era, en última instancia, la herramienta más poderosa para afianzar la presencia argentina en la región. Es importante tener en cuenta que la creación de este organismo precede en ocho años a la firma del Tratado Antártico de 1959, hecho que posiciona a la Argentina como nación pionera en concebir el continente como un territorio dedicado a la paz y a la ciencia. Como siempre afirmaba el doctor Carlos Alberto Rinaldi, quien se desempeñó como director del Instituto Antártico Argentino entre 1971 y 2001: “El conocimiento es soberanía”.

Antártida: un legado de exploración y permanencia ininterrumpida

La fundación del Instituto no fue un hecho aislado, sino la culminación de una larga tradición de presencia argentina en el continente blanco. A comienzos del siglo XX, el país ya participaba de manera activa en expediciones científicas internacionales. En 1901, el alférez de navío José María Sobral integró –como meteorólogo, geomagnetista y geodesta– la expedición sueca dirigida por el explorador polar Otto Nordenskjöld y fue el primer argentino en invernar en la Antártida.

Poco después, en 1904, la Argentina asumió el control del observatorio de las islas Orcadas del Sur, donde estableció la primera base antártica argentina permanente y también el primer correo antártico del mundo. Ese hito marcó el inicio de una presencia humana ininterrumpida que supera los 120 años y constituye uno de los pilares de la política antártica nacional.

La labor del Instituto se rige por los principios del Tratado Antártico, que promueve el uso pacífico del territorio y la libertad de investigación

Durante las décadas siguientes, se sucedieron expediciones, trabajos meteorológicos y la instalación de infraestructura científica. En 1940, se creó la Comisión Nacional del Antártico, institución que sentó las bases para una organización más sistemática de la actividad en la región. Pero fue recién en 1951 cuando el Estado argentino decidió centralizar la investigación científica mediante la creación del IAA. Desde entonces, el Instituto se encargó de coordinar los esfuerzos de civiles y militares, preservando el conocimiento acumulado y proyectando líneas de investigación que hoy constituyen referencia para la comunidad internacional.

La ciencia como motor de la diplomacia internacional

En la actualidad, el IAA funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) en la Cancillería argentina. El Instituto forma parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y trabaja en red con el Conicet y las universidades nacionales, asegurando que la ciencia antártica no sea un campo aislado, sino una parte clave de la producción académica del país. Sus investigadores, además de trabajar en el terreno, suelen desempeñarse como asesores de alto nivel para las delegaciones que representan al país en los foros internacionales, donde se debaten normas regulatorias de la actividad pesquera, el turismo y la protección del medioambiente.

La labor del Instituto se rige por los principios del Tratado Antártico, que promueve el uso pacífico del territorio y la libertad de investigación. En este marco, el IAA ha cultivado una tradición de cooperación internacional que ha permitido a científicos argentinos colaborar con pares de las naciones más desarrolladas del mundo. Esta interacción no solo eleva el nivel de la ciencia local, sino que garantiza que la voz de la Argentina –que, en la actualidad, cuenta con siete bases permanentes y seis temporarias– tenga peso en las mesas de decisión internacional.

Un laboratorio estratégico frente a la crisis climática

Durante sus siete décadas y media de trayectoria, el Instituto ha diversificado sus áreas de estudio de forma notable. Disciplinas como la glaciología, la oceanografía, la biología, la sismología y la geología resultan fundamentales para comprender el sistema terrestre de manera integral.

En la actualidad, el cambio climático se ha consolidado como el eje central de investigación. La Antártida actúa como un verdadero termómetro global, pues las transformaciones en sus masas de hielo y corrientes marinas permiten anticipar el futuro de las costas y la seguridad alimentaria de los océanos.

El futuro de la investigación antártica se construye hoy en campos tan innovadores como la microbiología en climas extremos

Asimismo, los estudios sobre la capa de ozono y la radiación ultravioleta son cruciales para las poblaciones del hemisferio sur, con especial impacto en la Patagonia argentina. En el ámbito biológico, las investigaciones sobre el krill y los ecosistemas del fondo marino revelan el modo en que el calentamiento global está alterando las cadenas alimentarias. Gracias a la precisión de los datos del IAA, hoy es posible distinguir entre los ciclos naturales del clima y el impacto de la actividad humana, lo que ofrece una base científica esencial para diseñar políticas de mitigación a escala mundial.

También los avances en el clima espacial hicieron que el IAA continuara con las investigaciones de la física de alta atmósfera e instalara laboratorios para el monitoreo de los rayos cósmicos, con el objetivo de comprender mejor la actividad solar en altas latitudes.

El futuro de la investigación antártica se construye hoy en campos tan innovadores como la microbiología en climas extremos. Estas investigaciones tienen aplicaciones potenciales en biotecnología, como el desarrollo de nuevos antibióticos, la mejora de procesos industriales y la biorremediación para limpiar suelos contaminados por hidrocarburos en zonas polares. Así, la ciencia básica se convierte en soluciones tecnológicas de alto valor para el país.

A 75 años de su fundación, el Instituto Antártico Argentino –con su sede principal en el campus de la Universidad Nacional de San Martín– sigue siendo un símbolo de la soberanía basada en el conocimiento. En un contexto global de incertidumbre climática y tensiones por los recursos naturales, el legado de Pujato y el esfuerzo diario de sus científicos aseguran que la Argentina siga siendo protagonista en la preservación y el estudio del último rincón prístino del mundo.

En el marco de este aniversario, el Instituto Antártico Argentino y la galería Torres Barthe lanzan un ciclo anual que vincula arte y ciencia para acercar al público el trabajo de investigación polar (Fotos: archivo DEF)

Antártida en foco: arte, ciencia y sociedad en diálogo

En el marco de este aniversario, el Instituto Antártico Argentino y la galería Torres Barthe lanzan un ciclo anual que vincula arte y ciencia para acercar al público el trabajo de investigación polar.

La propuesta recorrerá distintos espacios con exposiciones, charlas, encuentros y proyecciones, reuniendo a artistas y científicos para traducir el conocimiento en experiencias accesibles. Se abordarán temas como el cambio climático, la biodiversidad y la vida en las bases, a fin de promover la reflexión sobre la importancia de la ciencia en la preservación del ecosistema antártico.