A un mes de la llegada de los F-16 a la Argentina: ¿por qué enero es clave para que estén operativos?

La Fuerza Aérea Argentina recuperó sus capacidades supersónicas con la compra de los aviones caza F-16 (Fotos: archivo DEF y Fernando Calzada)

Diciembre fue un mes histórico para la defensa argentina y, en consecuencia, para la soberanía nacional. Por un lado, el Ejército Argentino recibió nuevos vehículos blindados para el transporte de la tropa, los Strykers; además, el presidente Javier Milei designó a un militar de carrera como nuevo ministro de la cartera castrense, el teniente general Carlos Alberto Presti; y, como si eso no fuera poco, llegaron los seis primeros F-16 comprados a Dinamarca.

Fue durante la primera semana del mes de diciembre de 2025 que los F-16 sobrevolaron el cielo argentino y fueron presentados, oficialmente, en Río Cuarto, provincia de Córdoba. ¿Por qué se trató de un hecho histórico? No fue solo la llegada de una aeronave, fue el reencuentro con una capacidad perdida para la Fuerza Aérea Argentina (la supersónica) y una emoción compartida bajo una misma bandera.

¿Qué provoca que un sistema de armas, concebida para el combate, despierte emociones en adultos y jóvenes? El corazón no entiende de razones y, si algo caracteriza a los argentinos, es esa forma visceral de sentir la celeste y blanca. Por eso, tras el primer aterrizaje en Córdoba el 5 de diciembre (que, por razones de seguridad, se vivió en el ámbito más íntimo de la Fuerza Aérea Argentina), los F-16 hicieron su pasaje por el cielo porteño el sábado 6. El nuevo avión caza argentino es el símbolo que volvió a reunirnos, confirmando que cuando se trata de la defensa del país, la pasión sigue intacta.

Los primeros seis F-16 que llegaron a Argentina hicieron su pasaje por el cielo porteño el sábado 6 de diciembre

Enero, un mes clave para la operación de los F-16 en Argentina

Desde la Fuerza Aérea Argentina reconocieron que, en 2025, hubo tres veces más inscriptos para ingresar a la organización castrense. Lo cierto es que, desde el anuncio de la llegada de los aviones, la institución cambiará para siempre, sobre todo en materia de responsabilidades y misiones. Según contó el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, se espera que en enero se pueda iniciar con la formación de los pilotos argentinos para poder volar a los F-16.

De hecho, desde la Fuerza Aérea contaron a DEF que la idea es, primero, formar a los especialistas -pilotos y técnicos- para que, en un segundo momento, ellos puedan transmitir los conocimientos al resto del personal. Entonces, mientras ese núcleo duro se refuerce, el sistema de capacitación será mixto: gran parte del personal se seguirá capacitando en Estados Unidos, al menos durante el 2026. “Para el 2027 buscamos ser autónomos en la formación”, indicaron.

Por su parte, el comodoro Juan Manuel Sosa, jefe del Programa F-16, dijo a DEF: “Sabemos que en enero de 2026 esos aviones empiezan a volar y que, por lo tanto, hay que hacer las proyecciones. En todos los aspectos que giran en torno al avión, hay un sistema enfocado en la logística de acá a los próximos años”.

Además, desde el edificio Cóndor -sede de la Fuerza Aérea Argentina- las autoridades del Programa F-16 contaron a este medio que la institución comenzó a aplicar ciertas doctrinas de empleo de la OTAN: “Hay que adoptar currículas de entrenamiento nuevas e, incluso, adaptar otras”.

DEF fue el único medio que entrevistó en exclusiva a los jefes del programa F-16

En palabras del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el F-16 tiene una gran capacidad para dialogar con todos los sistemas de esta organización castrense. “Además, operar esta aeronave requiere no solo de un piloto, sino también de un mecánico que lo asiste, un soldado que le brinda seguridad, personal que carga la información para que todas las librerías de guerra electrónica estén operativas en el avión, y gente de comunicaciones informáticas para que el F-16 se pueda establecer enlace con los radares (y viceversa). Es un sistema muy complejo que se conforma por todas las especialidades, por eso es realmente un gran desafío”, contó.

F-16 argentinos: Javier Milei los recibió en Río Cuarto

El sábado 6 de diciembre, en Río Cuarto, el presidente de la Nación, Javier Milei, recibió a los F-16 junto a su gabinete y a autoridades militares. Cabe recordar que, desde Buenos Aires, el vuelo de las aeronaves a Córdoba tomó muy poco tiempo: dependiendo de la velocidad, estas aeronaves pueden llegar a recorrer 400 kilómetros en tan solo 12 minutos.

“Después de una ansiosa espera, tengo detrás de mí a los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar vamos a robustecer nuestra Fuerza Aérea”, destacó Javier Milei, desde Córdoba. Además, agregó: “Me alegra decirles que hoy es un día histórico. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece”.

Los seis F-16 sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires ante un nutrido público que los vio pasar en el Obelisco

De Dinamarca a Argentina: el paso a paso del traslado de los F-16

Según pudo saber DEF -tras un diálogo con Valverde- el traslado de los aviones hacia Argentina no fue nada fácil, pues se debieron tomar extremas medidas de seguridad y, como se trató del primer lote de F-16, debió ser volado por pilotos daneses (y, en los biplazas, también viajaron los argentinos).

Otro aspecto clave: se trató de una travesía de varios días que, además, cruzó distintos continentes y el océano Atlántico. “De España, donde hicieron una primera escala tras partir de Dinamarca, viajaron a Brasil. De allí, finalmente, partieron hacia Río Cuarto, donde los esperamos en el Área Logística”, contó Valverde, quien también explicó que, en lo que respecta al apoyo logístico, los nuevos aviones vinieron acompañados por un Hércules C-130 en tarea de SAR (Search and Rescue) y un Boeing 737 de la Fuerza Argentina (con el personal que brindó asistencia en las paradas técnicas a bordo). Por supuesto, dijo presente un KC-135 (para reabastecimiento) y, simultáneamente, otro C-130 permaneció alistado en estado de alerta (por si surgía algún inconveniente o necesidad).

El F-16 tiene una gran capacidad para dialogar con todos los sistemas de esta organización castrense

Las respuestas a quienes critican a los nuevos caza argentinos

“Siempre va a haber gente que critique. Lo importante es que la Fuerza Aérea trabajó para asesorar al poder político en pos de tomar una decisión”, reconoció el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde a DEF.

Cabe destacar que, la máxima autoridad de la Fuerza, explicó que los F-16 multirol le dan al país una capacidad que Argentina había perdido: “No me refiero solamente a la supersónica, sino a todo el equipamiento, la aviónica y los sistemas adosados que, con la incorporación de las nuevas aeronaves, van a permitir que todas las especialidades de la organización puedan dialogar, incluso lo haremos con el Ejército y con la Armada. Es decir, el F-16 tracciona a todas las FF. AA. para operar en forma conjunta y ser cada vez más eficientes. Y, en el caso específico de la Fuerza Aérea, mejores en la defensa aeroespacial de nuestro territorio”.

Al respecto, desde el Programa F-16 ampliaron a DEF: “Si compramos esta aeronave es porque se hicieron los estudios previos. El avión no se compra y después se ve cómo se mantiene, es al revés. Se tiene en cuenta el sistema logístico, el potencial, y luego se ven sus capacidades. Lo que está detrás de cada compra es lo que nos lleva más tiempo: proyectar cómo nos vamos a preparar para poder sostener los diferentes niveles de mantenimiento y cómo va a ser la presupuestación. Todo eso se trabajó”. En ese sentido, desde la Fuerza aclararon que se está implementando el sostenimiento de los próximos tres años.

En Río Cuarto, Córdoba, los seis F-16 se exhibieron al público, en una muestra estática abierta a la comunidad

“Los criterios de diseño de las capacidades del sistema de armas han sido: que la aeronave sea interoperable (que pueda actuar con otras Fuerzas Armadas de la región) y que asegure que tengamos autonomía nacional. En áreas como comunicaciones, transmisión de datos, guerra electrónica y otras sensibles se duplicó la capacidad del avión. Vamos a ser robustos a la hora de usar el F-16 porque vamos a tener nuestro propio sistema”, añadió el vicecomodoro Cristian Darío Giaccaglia, miembro del Programa.

Entre Tandil y Río Cuarto, ¿desde dónde operarán los F-16?

Mientras que Tandil se prepara y avanza con las obras definitivas para que los F-16 puedan operar desde este punto de la provincia de Buenos Aires, el Área Material Río Cuarto será el lugar desde donde aterrizarán y despegarán temporalmente los nuevos aviones.

Cabe recordar que, en Tandil, la Fuerza avanza en un centro de instrucción y, además, allí se encuentra el avión de entrenamiento F-16B MLU (presentado a comienzos de 2025). En ese sentido, desde la Fuerza Aérea explicaron que allí se están terminando una serie de instalaciones donde se brindarán cursos de inglés y de la parte técnica de la aeronave. De hecho, agregaron que, otro de los objetivos, es que el personal pueda sumar experiencia en el sistema de gestión logística conocido como ILIAS, ya que es esta plataforma la que permite brindar el soporte a las nuevas aeronaves.

Estos aviones caza pueden llegar a recorrer 400 kilómetros en tan solo 12 minutos

Sobre Río Cuarto, desde el Programa F-16 contaron a DEF que son obras relevantes porque esta es la base de despliegue del avión en el centro del país.

La mirada del jefe del Escuadrón F-16, mayor Roberto Leytes García

Para conocer de cerca el lugar desde el que operarán temporalmente los F-16 (hasta que finalicen las obras en Tandil), DEF se trasladó a Río Cuarto. Allí, durante una exhibición estática que la Fuerza Aérea organizó para la ciudadanía, pudo dialogar con el mayor Roberto Leytes García, jefe del Escuadrón del Sistema de Armas F-16 y uno de los pilotos seleccionados para operar las nuevas aeronaves.

“Poder comandar este Escuadrón es uno de los mayores logros profesionales de mi carrera”, confesó, no sin antes contar que él fue uno de los que trajo en vuelo: “Me tocó ser parte del ferry, desde Natal (Brasil) a Río Cuarto (Córdoba). Fue una sensación hermosa e inolvidable. Fue un sentimiento muy lindo haber podido volar una de estas máquinas”.

En esa línea, Leytes García contó que ser jefe del Escuadrón F-16 es un gran desafío, fundamentalmente en el momento en el que, a partir de la llegada de los aviones, la organización se está originando como tal: “Tenemos un sistema de armas nuevo, con personal entrenado y con capacidades para poder sostener y mantener los aviones. Los pilotos tienen muchas ganas de comenzar con la actividad de entrenamiento en Argentina”.

El mayor Roberto Leytes García, jefe del Escuadrón del Sistema de Armas F-16, destacó la magnitud de la adquisición: "Contamos con capacidad para mantener las aeronaves"

¿Qué hay que estudiar para volar el F-16?

Para que un ciudadano argentino pueda convertirse en piloto de caza de la Fuerza Aérea debe, primero, aprobar los exámenes de ingreso de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en la provincia de Córdoba.

Con ello, está habilitado para cursar la carrera de cuatro años, de la cual egresa con el título de licenciado en Conducción de Recursos Aéreos de la Defensa y el grado de alférez. Es decir: se convierte en oficial de la Fuerza Aérea Argentina.

Cabe destacar que, en la Escuela de Aviación, los cadetes (como se llama a quienes realizan esta etapa de la carrera) deben aprobar todas las materias académicas y cumplir con los requisitos físicos y de salud.

Pero, existe un detalle: el rendimiento que logren será el que les permitirá optar por el escalafón aire (pilotos de caza, de transporte y de helicópteros); general (que incluye especialidades, como, por ejemplo, radaristas, inteligencia, logísticos, artilleros, contables y comandos); y el técnico (dentro del cual están los ingenieros).

Es decir, solo aquellos que eligen el escalafón aire pueden especializarse en la aviación de caza, transporte o helicóptero. Quienes deseen volar el F-16 en el futuro, tienen que sí o sí optar por la primera.

"Fue un sentimiento muy lindo haber podido volar una de estas máquinas”, resaltó Leytes (Fotos: archivo DEF y Fernando Calzada)

Una formación clave antes de subir al F-16

Ya egresados, con el grado de alférez, los hombres y mujeres de la Fuerza que quieren ser pilotos de aviones como los Pampa, los A-4 y los F-16 deben dirigirse a Mendoza, donde se lleva adelante el curso de Aviador de Caza.

Allí, a lo largo de un año, se capacitarán en los aspectos teóricos (materiales, sistemas del avión, procedimientos y pilotaje) y aéreos (exigencias e inspecciones, instrumental, formación, combate aire dos vs. uno y uno vs. uno, tiro, bombardeo y navegaciones tácticas).

Recién con este curso aprobado, los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina serán trasladados a las unidades de caza, donde se los preparará para volar los distintos sistemas aéreos que tiene la Fuerza.