Armas láser, cazas furtivos y misiles potentes: las innovaciones en defensa que dejó 2025

Estados Unidos, China, Israel, Reino Unido, Alemania y Pakistán lideran una carrera armamentística marcada por innovaciones tecnológicas y mejoras en la proyección de poder militar. Entre las novedades, se destacan aeronaves de próxima generación, sistemas láser operativos y plataformas navales de gran envergadura, que reflejan la búsqueda de adaptación frente a amenazas emergentes y la necesidad de mantener la superioridad estratégica.

Estados Unidos impulsa nuevas plataformas de combate

Durante el primer año de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos avanzó en el desarrollo de varias armas clave, que apuntaban tanto a la defensa como al poder de disuasión.

Emulando el proyecto colaborativo que dio forma a la Cúpula de Hierro utilizada por Israel, Washington presentó la Cúpula Dorada, una constelación de satélites que operarían en la órbita baja terrestre, diseñados para detectar lanzamientos de misiles enemigos en tiempo real. Más allá de las tareas de detección, Trump planteó la posibilidad de que una cantidad aproximada de 200 satélites estén armados con proyectiles cinéticos o incluso con tecnología láser.

En el campo aéreo, se presentó Boeing como el nuevo proveedor militar encargado de desarrollar el caza de combate de sexta generación denominado F-47, nomenclatura en honor al presidente Trump.

Además, se anunció el comienzo del desarrollo de un nuevo dron furtivo conocido como Vectis, encabezado por Lockheed Martin, mientras que la empresa Radia trabaja en Windrunner. Este proyecto buscará construir el avión más grande del mundo, con capacidad para trasladar helicópteros, cazas y equipos pesados en zonas de difícil acceso.

Por otro lado, Donald Trump cerró el año con la iniciativa para crear la “Flota Dorada”, una nueva clase de embarcaciones denominada “Class Trump” que apunta a revalorizar la Armada estadounidense con 25 navíos de alta potencia que incluirán tecnologías avanzadas ya adoptadas en otros desarrollos militares, como inteligencia artificial, sistemas láser, cañones de riel eléctricos y misiles hipersónicos.

Israel y Reino Unido apuestan por las armas láser

Israel presentó, cerca del cierre de 2025, la integración del sistema Rayo de Hierro, considerado el primer escudo láser operacional capaz de interceptar cohetes, morteros y drones con un haz de energía de alta potencia dirigida que reduce el costo por intercepción frente a sistemas tradicionales basados en misiles. Esta tecnología se sumará a otros sistemas defensivos, como la Cúpula de Hierro, la Honda de David y Flecha.

Por su parte, el Reino Unido invertirá 400 millones de dólares para desarrollar DragonFire, un arma láser para la Royal Navy que apunta a integrarse en buques de guerra y defenderse de amenazas aéreas y de drones de alta velocidad, con una posible entrada en servicio prevista para mediados de la próxima década.

China refuerza su poder aéreo y naval

En 2025, China concretó un avance sustancial en la consolidación de un poder regional que busca disuadir futuras disputas en el Indopacífico y cualquier intervención sobre su estrategia de presión en Taiwán.

La principal novedad fue la incorporación oficial del tercer portaaviones de la Marina china, Fujian, que introduce por primera vez el sistema de lanzamiento electromagnético (EMALS), lo que permite operar aviones más pesados y variados, incluidos cazas furtivos y aviones de alerta temprana.

Además, Pekín mantiene el caza de combate J-36 en fases de desarrollo y prueba, aunque el proyecto ya representa un avance estratégico hacia cazas de sexta generación impulsados por IA y aviónica avanzada, con potencial para redefinir el combate aéreo futuro.

Alemania en alza y Pakistán moderniza su arsenal balístico

Alemania sigue adelante con la modernización de su fuerza blindada, impulsando variantes mejoradas desde cero para el histórico tanque Leopard. El más reciente modelo del Leopard, el 2A8, suma blindaje avanzado, el sistema de protección israelí Trophy y tecnologías de control más sofisticadas para mantener el rendimiento en escenarios cambiantes.

El Leopard es la punta de lanza de una marcada apuesta del canciller Friedrich Merz para revalorizar las fuerzas armadas alemanas con un presupuesto récord de defensa en torno a los 377.000 millones de euros.

Mientras, en Asia del Sur, Pakistán continúa desarrollando y evaluando su misil balístico Shaheen-III, un sistema de combustible sólido de alcance medio que puede transportar cargas convencionales o nucleares. El misil refuerza la disuasión estratégica de Islamabad frente a desafíos regionales y globales con su alcance de 5500 kilómetros de distancia, que pone en un radio de ataque a Estados Unidos.

Los desarrollos tecnológicos de 2025 en armamento militar representan mejoras en capacidades de combate, pero también marcan una etapa crítica de rivalidades y competencias geopolíticas que tendrán consecuencias profundas en la seguridad internacional durante los próximos años.