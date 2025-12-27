Renovables: Argentina, frente a una oportunidad única para transformar su matriz energética y productiva

Las energías renovables se destacan como una oportunidad para que los países cambien sus matrices energéticas hacia opciones ecoamigables (Fotos: archivo DEF)

En un mundo que avanza a pasos acelerados en la transición energética, Argentina tiene un enorme reto y está en condiciones de afrontarlo. “Nuestro país posee uno de los mejores factores de capacidad, no solo por los vientos patagónicos o por la irradiación solar de la Puna, sino también por la producción de biomasa, gracias a su posición geográfica privilegiada en torno a la latitud 33, donde se registran mayores niveles de clorofila”, explicó a DEF el ingeniero Martín Pagliaro.

Con más de diez años de experiencia en el sector privado, Pagliaro es consultor de la empresa italiana Waris Energy y director gerente de la local Mercados Renovables, que cuenta con varios desarrollos de proyectos bioenergéticos adjudicados en licitaciones organizadas por Cammesa, para la inyección de la producción en el mercado mayorista eléctrico. Hoy, gracias a una fuerte política de impulso por parte del Estado, las fuentes renovables representan cerca del 20% de la potencia instalada en el país. “Si vemos la proyección de la demanda de electricidad en Argentina para el año 2030, la capacidad disponible deberá aumentar en aproximadamente 16.000 megavatios”, apuntó, al tiempo que remarcó la gran ventana de oportunidad de las renovables para aportar una fuente limpia y confiable.

En estos momentos, se reclama desde el sector la prórroga del régimen de incentivos al uso de las energías renovables para la generación eléctrica, establecido en 2015 a través de la Ley 27191, que expira el próximo 31 de diciembre. Al mismo tiempo, tal como señala este especialista, se requieren cambios normativos para impulsar el despegue del sector bioenergético, con particular atención al biogás y al biometano.

Las fuentes renovables representan cerca del 20 % de la potencia instalada en Argentina

Innovación tecnológica, demanda social y visión empresarial

-¿Cuáles son los factores que explican el actual boom de las energías renovables en todo el mundo?

-Asistimos a un cambio de paradigma, motorizado por la necesidad de reducir emisiones, diversificar las matrices energéticas y garantizar la seguridad del suministro. Solo en 2024 se agregaron 582 gigavatios de capacidad de generación renovable, un 20% de crecimiento respecto del año anterior, lo cual muestra una clara tendencia alcista del mercado. De esa manera, se superó el récord de potencia instalada, con 4448 gigavatios a nivel mundial. Ese boom responde a tres factores: la innovación tecnológica, la demanda social por una mayor sostenibilidad y una visión empresarial de largo plazo, ya que las energías limpias no solo mejoran el desempeño ambiental, sino que optimizan costos, reducen riesgos regulatorios y fortalecen la reputación corporativa en el sector privado.

Si vemos la proyección de la demanda de electricidad en Argentina para el año 2030, la capacidad disponible deberá aumentar en aproximadamente 16.000 megavatios

-¿Qué papel desempeña China como uno de los principales centros de esta transformación tecnológica?

-La innovación tecnológica es el principal combustible que mueve el motor de la industria. Con ese impulso, las renovables pueden pasar de ser una alternativa marginal a convertirse en un elemento estratégico en el negocio energético. El caso de China es paradigmático, ya que el país invierte el equivalente al 3% de su PBI en innovación y desarrollo, lo que le ha posibilitado trabajar fuertemente en la oferta tecnológica. Eso ha permitido al gigante asiático ganar cada vez más espacio y capturar gran parte de la renta del sector, al punto que su presencia masiva vuelve prácticamente inviable cualquier intento de relocalización industrial en Europa de plantas fabriles de manufactura de elementos que suplan la cadena de suministro de las renovables.

-¿Qué impacto tuvo este dominio chino en el mercado global de las renovables y qué repercusión ha tenido en el mercado local?

-La inundación de productos chinos tuvo su correlato positivo en el mercado. Según la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), el coste nivelado de la electricidad proveniente de nuevas instalaciones de este tipo de fuentes cayó en un 89% entre 2010 y 2024. En el último año, el 91% de la nueva capacidad a escala de servicios públicos fue más barata que la alternativa más económica de combustible fósil. También, en el caso particular de la Argentina, la innovación tecnológica en las distintas fuentes de generación renovable ha permitido que sean más eficientes y rentables que la generación de centrales térmicas alimentadas por combustibles fósiles. Un ejemplo es el de las plantas de biogás, donde el break-even point se encuentra en torno a los 100 dólares por megavatio, muy por debajo de los costos de generación de las centrales termoeléctricas a diésel, que suele encontrarse por encima de los 400 dólares.

La innovación tecnológica es el principal combustible que mueve el motor de la industria

Argentina define su nuevo perfil energético

-¿Cómo evolucionó la situación en Argentina desde la sanción de la ley de incentivos al uso de las renovables, que vence el próximo 31 de diciembre?

-En el plano local, a partir del programa Genren de 2009, las renovables evolucionaron desde unos pocos megavatios de capacidad instalada a totalizar hoy más de 6800 megavatios. Eso se dio luego de la sanción de la Ley 27191, que dio origen a los programas Renovar, RenMDI y las sucesivas convocatorias del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER). De esta forma, se logró avanzar hacia una participación cercana al 20%, cubriendo de ese modo las previsiones de la citada ley. Actualmente, existen más de 3000 megavatios que podrían generarse con proyectos listos para su desarrollo en el corto plazo.

En Argentina, a partir del programa Genren de 2009, las renovables evolucionaron desde unos pocos megavatios de capacidad instalada a totalizar hoy más de 6800 megavatios

-Un potencial especial es el del sector bioenergético. ¿Por qué cree que Argentina tiene las condiciones ideales y qué avances se han logrado en el biogás?

-Antes de 2015, Argentina solo contaba con algunas iniciativas aisladas de biogás para tratar efluentes y algún pasivo ambiental, pero ninguna de ellas fue pensada ni diseñada para cumplir un fin energético en sí mismo. Hoy el país cuenta con 34 plantas de biogás, que totalizan 80 megavatios de potencia instalada, una cifra que no representa ni tan siquiera el 7% del potencial total que reviste este segmento tecnológico. Solamente con los recursos naturales biomásicos disponibles, estaríamos en condiciones de producir el equivalente al 5% de la demanda actual de energía eléctrica. La industria local posee las capacidades humanas y técnicas requeridas, y domina todo el arco tecnológico como para transformar los 10 millones de metros cúbicos diarios de biogás que esperan ser monetizados en los establecimientos de cría de animales. Para avanzar en una verdadera masificación de la adopción de fuentes renovables, se requiere apoyar plenamente las bioenergías en general y el biogás en particular.

-¿Podemos mencionar ejemplos exitosos en materia de bioenergía a nivel internacional?

-Alemania, un país nueve veces más pequeño que Argentina, cuenta hoy con 1500 plantas de biogás. Por su parte, merced al régimen promocional de la ley RenovaBio de 2017, Brasil puede darse el lujo de inaugurar una planta de biogás por semana, lo que permite actualmente contabilizar unas 1350 centrales construidas y en operación. Mientras tanto, Chile está montando plantas de biogás que tratan y convierten residuos municipales en energía.

Para avanzar en una verdadera masificación de la adopción de fuentes renovables, se requiere apoyar plenamente las bioenergías en general y el biogás en particular (Fotos: archivo DEF)

Biogás y biometano: cómo impulsar las inversiones en el país

-¿Qué obstáculos encuentra el segmento del biogás y el biometano en Argentina para desarrollar todo su potencial?

-El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) no contempla, desafortunadamente, la posibilidad de atraer inversiones menores a los 200 millones de dólares, lo que deja fuera de su alcance a la mayoría de los emprendimientos de biogás y biometano. Por otra parte, existen obstáculos que imposibilitan un verdadero despliegue del sector bioenergético y la ausencia de una normativa específica que asegure un corte obligatorio de biometano para mezclar la biomolécula con el gas fósil proveniente de los gasoductos, como ocurre en Alemania, que inyecta hasta el 10% del bio-GNC en sus gasoductos.

-¿Qué incentivos y modificaciones regulatorias se necesitan?

-Entiendo que los legisladores deberían dar señales en el sentido de facilitar la inyección de biometano en la red de gasoductos, ya que eso es técnicamente posible con la normativa actual del Enargas. Hoy, la producción de gas natural se ubica en torno a los 150 millones de metros cúbicos diarios, en tanto que la demanda promedio ronda los 100 millones, con picos de 150 en los meses de invierno. Con un potencial de producción de unos 10 millones de metros cúbicos diarios de biogás, se podrían inyectar unos 5 millones de metros cúbicos de biometano, lo que representa el 5% de la demanda interna de ese fluido energético.