DEF en la Escuela de Aviación Militar: ¿qué hay que estudiar para ser piloto militar y volar los F-16?

Además de preparar militares y licenciados, la Escuela de Aviación Militar también perfila a quienes serán los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina (Fotos: Fernando Calzada)

La mañana avanza en la Escuela de Aviación Militar (EAM), el emblemático instituto de formación que tiene la Fuerza Aérea Argentina, responsable de formar a los futuros jefes de la institución y a los pilotos de los F-16. Allí, a unos pocos kilómetros de la capital cordobesa, la suave brisa de las sierras hace flamear la inmensa bandera de la plaza de armas del lugar. En el cielo, y casi de manera constante, sobrevuelan los aviones de instrucción. Para los cadetes, es otro viernes más: mientras unos toman clases en las aulas, otros hacen ejercicios físicos y adiestramiento militar. Los de cuarto año, en cambio, ajustan los últimos detalles del viaje que los llevará a conocer distintos centros educativos militares del mundo y con el que también coronarán el fin de la carrera.

Es viernes, por lo tanto, también se preparan para salir, como se dice en la jerga castrense, “de franco”: estuvieron toda la semana estudiando y conviviendo con régimen de internado en el histórico edificio. En el ambiente, se percibe algo más: una expectativa silenciosa ante los cambios que traerá la incorporación de los F-16. “Se modificaron las currículas”, cuentan muchas autoridades sobre la llegada de los aviones; también advierten que se triplicaron los interesados en ingresar al instituto. Además, los hombres y mujeres que decidieron hacer la carrera en la Escuela de Aviación Militar también están atravesados por una herencia: la de los héroes de la guerra de Malvinas.

A 20 minutos de la capital cordobesa, los aviones de instrucción cruzan el cielo en vuelos constantes; en tierra y algunos cadetes asisten a clase

Los futuros jefes de la institución conviven con esos relatos que marcan el rumbo del profesionalismo y compromiso con la Nación llevados a las máximas consecuencias. Para estos soldados “del aire”, en realidad, es el cumplimiento de un juramento que hicieron apenas empezaron a cursar el primer año de la Escuela: defender la bandera hasta, si fuera necesario, dar la vida.

No es un viernes cualquiera: en esta ocasión, allí también están presentes los brigadieres que pasan a retiro en la Fuerza, un recambio natural que marca el traspaso generacional en un punto emblemático: el lugar que los ve partir es el inicio para aquellos que ingresan. Allí, en la Escuela de Aviación Militar, estuvo DEF con un único objetivo: conocer cómo se forman los futuros jefes de la Fuerza Aérea Argentina.

El pasaje a través de las torres de la Escuela Aviación Militar

En Córdoba, todos hacen referencia a las dos torres que marcan el ingreso a la carrera y la entrada de la Escuela de Aviación Militar. Históricamente, la humanidad construyó este tipo de edificaciones elevadas, siempre con un objetivo militar y simbólico. De hecho, en la Biblia, en el libro del Génesis, se menciona este tipo de estructura; la de Babel, que buscó alcanzar el cielo. Y, a diferencia de la escritura sagrada, aquí no existen ni la soberbia ni rebeldía. ¿Dar la vida por la patria acaso es un acto de resistencia e incumplimiento de las normas? Todo lo contrario.

“Brindamos una formación militar con foco en los valores”, cuenta a DEF el vicecomodoro Matorra Barranco

Además, en este caso, ese cielo interpela a quienes atraviesan el par de torres que marcan el inicio de esta carrera militar: sus colores, celeste y blanco, no hacen más que reforzar una vocación y un compromiso con la tierra que los vio nacer y crecer, la República Argentina.

“La Escuela de Aviación Militar, con las dos torres en el frente, es donde ingresan los candidatos que, posteriormente a una serie de exámenes que se les toman, se transforman en cadetes de primer año y, así, comenzarán su formación como militares”, cuenta a DEF el vicecomodoro Darío Fernando Matorra Barranco, jefe del Escuadrón Instrucción del Cuerpo de Cadetes de la EAM.

Es decir, para ingresar a la Escuela, primero hay que aprobar los exámenes de ingreso: “Se toman en distintos puntos del país y son escritos”.

“Desde el primer año se busca un perfil de un soldado instruido”, explican desde las instalaciones de la Fuerza Aérea en Córdoba

“Brindamos una formación militar con foco en los valores”

Según detalla Matorra Barranco, la carrera de la Escuela de Aviación Militar tiene una duración de cuatro años, y los egresados, además de obtener el grado de alférez, obtienen el título de licenciados en Conducción de Recursos Aéreos de la Defensa. Es decir, la de la Escuela también es una carrera universitaria. “Principalmente, acá brindamos una formación militar con foco en los valores que buscamos que tengan quienes integran la Fuerza Aérea Argentina”, agrega el vicecomodoro, no sin antes contar que, año tras año, suelen superar los doscientos inscriptos. Es decir, en este momento, en cada año de la Escuela, hay más de un centenar de cadetes cursando.

Además, el vicecomodoro cuenta a DEF que uno de los momentos más importantes para esos chicos que acaban de cumplir 18 años es la entrega de los uniformes: “Quizá ese es el primer impacto, porque ellos no suelen venir de un ambiente militar”.

De acuerdo con la información que brinda Matorra Barranco, una vez que ingresan como cadetes, en la Escuela deben aprobar otros exámenes. En ese sentido, agrega que este año, en pos de la llegada del F-16, pusieron el foco en mejorar el nivel de inglés. Sin embargo, también deben atravesar otros requisitos relacionados con la parte física y de salud.

Un dato: a medida que cursan el primer año, los cadetes deben cumplir con un momento único, el juramento a la Bandera. Acto que, como subraya el vicecomodoro, les da estado militar.

Quienes egresan de la Escuela de Aviación Militar también son los futuros jefes de la Fuerza Aérea

Uno por uno, los detalles de la carrera en la Escuela de Aviación Militar

Además de formar militares, la Escuela de Aviación Militar tiene que preparar a quienes, en el futuro, serán los jefes de la institución, entre ellos, los pilotos que volarán los distintos sistemas de armas que tiene la Fuerza Aérea.

“Hacia el final del segundo año, se hace lo que se llama prescalafonamiento. Porque, cuando nosotros egresamos, lo hacemos con lo que se conoce como ‘escalafón único’. Luego, tenemos que especializarnos en el escalafón aire, que son los pilotos de caza, de transporte y de helicópteros; escalafón general, que incluye especialidades, como, por ejemplo, radaristas, inteligencia, logísticos, artilleros, contables y comandos; y el técnico, dentro del cual están los ingenieros”, dice el vicecomodoro.

En la Escuela de Aviación Militar existen una serie de capacitaciones para introducir a los efectivos en el mundo aeronáutico

Asimismo, en palabras del oficial, a medida que cursan los distintos años de la Escuela, hay distintas etapas que buscan profundizar los conocimientos en la parte técnica, con maniobras y ejercicios operativos en los que se sale al terreno: “Se deben hacer en diferentes ambientes geográficos. Entonces, en el primer año, hacen una adaptación a ese terreno; en el segundo, van al ambiente selva; en el tercero, al desierto; y, en el cuarto, deben atravesar la etapa de supervivencia en el mar”.

En ese sentido, el vicecomodoro cuenta que la etapa en el mar es el momento final de la formación en materia de maniobras militares. Sin embargo, simultáneamente, tienen que poder cumplir con las exigencias del Escuadrón Estudios, enfocadas en la aprobación de las distintas materias que deben cursar.

De militar a piloto

Además de preparar militares y licenciados, la Escuela de Aviación Militar también perfila a quienes serán los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. “Cuando llegan a cuarto año y cumplen con todas las etapas que mencioné, hacen un curso inicial de aviadores. Cabe destacar que, en el tercer año, tienen volovelismo, es decir, una introducción al vuelo”, dice el vicecomodoro, no sin antes explicar que ese curso es el que los habilita a empezar con el de Aviador Militar.

Durante la semana los cadetes conviven y estudian en la Escuela bajo un régimen. de internado

Un detalle no menor: quienes egresan de la Escuela de Aviación Militar también son los futuros jefes de la Fuerza Aérea, con lo cual, a medida que avanzan en la carrera, se fortalecen las capacidades que deben tener para poder cumplir con ese rol. “Desde el primer año, se busca un perfil de un soldado instruido. En el segundo, se avanza en la parte técnica y se lo entrena para sobrevivir en el caso de, por ejemplo, tener que eyectarse de un avión o tener que sobrepasar una situación extrema. En el tercero, se empieza a formar al conductor y, en el cuarto, se le dan las herramientas de liderazgo, y, entonces, egresa como oficial de la Fuerza”.

¿Qué se espera de ese joven a lo largo de su carrera? “Que conduzca los diferentes destinos de la Fuerza Aérea Argentina a los que va a llegar de acuerdo a su especialidad”, responden desde Córdoba.

“Venimos con una vocación”

De acuerdo con el vicecomodoro, la EAM no tiene cuota de ingreso. Pero quienes desean estudiar en la Escuela de Aviación Militar –que, en general, provienen de distintos puntos del país– tienen que prever que, durante los fines de semana, deberán contar con un lugar donde alojarse y, además, solventar los gastos personales.

“Dentro de la Escuela, no tienen gastos. De hecho, cuentan con una beca –con un monto mensual fijo– que se va incrementando con el tiempo”, explican, no sin antes detallar que, para ingresar, es indispensable ser argentinos, mayores de edad y contar con los estudios secundarios completos (aunque, añaden, pueden tener alguna materia previa al momento de inscribirse).

Las emblemáticas dos torres que deben atravesar quienes ingresan al instituto de la Fuerza Aérea Argentina

“Venimos con una vocación y nos formamos como profesionales. El hecho de que el F-16 sea un sistema de armas moderno, que va a levantar la vara en muchos sentidos, es una motivación más”, comenta el vicecomodoro, quien, además, es helicopterista en la Fuerza Aérea: “Soy oriundo de Salta e ingresé, principalmente –y aunque cueste ponerlo en palabras– para defender a la patria. Cabe aclarar que, en realidad, es mucho más que eso.

Luego, dentro de la institución, tuve la suerte de ser jefe de un Escuadrón Aéreo, donde tuve a cargo varios pilotos. La realidad es que esta es una carrera en la que uno no deja de proyectarse, porque participamos en tareas de apoyo a la comunidad y, en mi caso, pude desplegar cuatro veces en la Antártida, en Chipre y Haití”, finaliza.